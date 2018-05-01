به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در ماه گذشته میلادی به پایین‌ترین حد خود در یک سال گذشته رسید که مهم‌ترین دلیل آن، کاهش عرضه نفت ونزوئلا و افت صادرات نفت کشورهای آفریقایی بود.

بر اساس نظرسنجی یاد شده، اوپک در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی روزانه ۳۲ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه نفت تولید کرد که ۷۰ هزار بشکه کمتر از ماه پیش از آن است. این رقم، پایین‌ترین آمار تولید اوپک از ماه آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی تا کنون به شمار می‌آید.

این نظرسنجی نشان می‌دهد پایبندی اعضای اوپک به توافق جهانی کاهش تولید نفت در ماه آوریل، به ۱۶۲ درصد رسیده است. در ماه آوریل سال جاری میلادی، بیشترین افت تولید در میان اعضای اوپک مربوط به ونزوئلا بود که تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید کرد.

تولید نفت در چند کشور آفریقایی عضو اوپک، یعنی لیبی، نیجریه و آنگولا نیز در دوره یاد شده با کاهش روبه‌رو شد. عربستان و عراق که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در اوپک هستند، در ماه آوریل امسال تولید خود را اندکی افزایش دادند، اما این افزایش نتوانست افت تولید دیگر اعضای اوپک را جبران کند.