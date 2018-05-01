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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

فرمانده انتظامی نهاوند خبرداد:

کشف ۷ فقره سرقت در نهاوند/ ۲ سارق دستگیر شدند

کشف ۷ فقره سرقت در نهاوند/ ۲ سارق دستگیر شدند

نهاوند - فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف ۷ فقره سرقت و دستگیری ۲ نفر سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه با سارقان، ماموران کلانتری شهرستان نهاوند پس از انجام اقدامات خاص پلیسی، ۲ نفر از سارقان را شناسایی و در دو عملیات جداگانه متهمان را دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

وی افزود: در تحقیقات و بازجویی های فنی و تخصصی، متهمان به ۵ فقره سرقت داخل خودرو و یک فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

سرهنگ منصور ملکی بیان کرد: همچنین ماموران کلانتری یک دستگاه خودرو سرقتی را نیز به صورت بلاصاحب کشف کردند.

سرهنگ ملکی گفت: ماموران پلیس مواد مخدر شهرستان نهاوند همچنین ۴ نفر خرده فروش مواد مخدر را دستگیر و از آنان مقداری مواد مخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4285968

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