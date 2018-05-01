  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

مدیر آموزش‌وپرورش دامغان:

۱۲ ویژه‌برنامه هفته معلم در دامغان برگزار می‌شود

۱۲ ویژه‌برنامه هفته معلم در دامغان برگزار می‌شود

دامغان-مدیر آموزش‌وپرورش دامغان بابیان اینکه برگزاری ۱۲ عنوان ویژه‌برنامه هفته معلم در دستور کار این اداره است، گفت: تقدیر از مقام معلم محور برنامه‌های این ایام خواهد بود.

حسن کاتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری ۱۲ عنوان ویژه‌برنامه هفته معلم در دامغان تأکید کرد: یکی از برنامه‌های محوری این هفته، برگزاری زنگ سپاس است که این برنامه امروز سه‌شنبه با حضور امام‌جمعه دامغان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به میزبانی مدرسه محراب برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم که همزمان در یک هزار مدرسه استان سمنان برگزار شد، ضمن به صدا درآمدن نمادین زنگ سپاس، با اهدای هدایایی از مقام معلم تجلیل به عمل آمد.

مدیر آموزش‌وپرورش دامغان گفت: همایش روز معلم نیز باهدف ترویج روحیه اندیشه و تفکر و همچنین نقش معلمان در ارتقای این مقوله بسیار مهم در جامعه، برگزار خواهد شد.

کاتبی بیان کرد: برگزاری همایش بینش مطهر نیز در زمره برنامه‌های آموزشی و پرورش دامغان طی هفته گرامیداشت مقام معلم خواهد بود که در هفته جاری و آتی برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه محور همایش بینش مطهر، اندیشه‌های شهید بزرگوار، مرتضی مطهری است، تأکید کرد: این استاد گران‌قدر به‌مثابه مظهر و الگوی تفکر اسلامی، ایرانی نقش بسزایی در تکمیل نظام آموزشی ایران اسلامی پس از انقلاب اسلامی داشتند، لیکن برگزاری مراسم گرامیداشت روز معلم و شهید مطهری می تواند فرصت خوبی برای ترویج اندیشه های آن شهید بزرگوار محسوب شود.

کد مطلب 4285972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها