تظاهرات در جزیره «سقطری» علیه نخست وزیر و کابینه دولت مستعفی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مسئول یمنی در جنوب این کشور اعلام کرده که تظاهرات گسترده ای علیه «احمد بن دغر» نخست وزیر دولت مستعفی یمن برگزار شده است و گروهی از معترضان هتل محل اقامت بن دغر و شماری از اعضای کابینه اش در جزیره «سقطری» در جنوب یمن را محاصره کرده اند.

این منبع اعلام کرده این تظاهرات روز گذشته در «حدیبو» مرکز جزیره سقطری برگزار شده است و گروهی از چهره های نزدیک به «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن در تلاش بوده اند تا معترضان را راضی کنند به محاصره هتل محل اقامت بن دغر پایان دهند.

با توجه به حمایت امارات از جریان های جنوبی یمنی و تلاش ابوظبی برای تجزیه یمن، اختلاف نظرهایی میان امارات و عربستان در خصوص حمایت از جریان های سیاسی یمنی ایجاد شده است، در حالی که امارات از جریان های جنوبی حمایت می کند، عربستان از دولت مستعفی یمن حمایت می کند.

در همین راستا این منبع مدعی شده است که بخشی از اعتراضات به بن دغر مربوط به افتتاخ پروژه هایی است که پیشتر با حمایت امارات انجام شده است و بن دغر انجام این پروژه ها را به دولت مستعفی یمن نسبت داده است.

معترضان که ظاهرا از حمایت امارات برخوردارند با اشغالگر خواندن دولت مستعفی یمن تأکید کرده اند که به اعتراضات خود تا زمانی که دولت مستعفی یمن جزیره سقطری را ترک کند ادامه خواهند داد.

پیشتر نیز جریان های جنوبی مورد حمایت امارات در یمن، خواستار استعفای دولت هادی شده بودند که نشان دهنده عمق شکاف در ائتلاف عربستان و امارات علیه مردم یمن است.