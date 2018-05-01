تامین آب مورد نیاز مردم از منابع آب سطحی با مشکل مواجه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب منطقه ای هرمزگان، هوشنگ ملایی با اشاره به بحران کم آبی و کاهش میزان نزولات جوی اظهارداشت: دغدغه اصلی صنعت آب استان تامین آب سالم و بهداشتی برای آحاد جامعه است و به عنوان سقای مردم تمام تلاش خود را بکار بسته ایم تا در این رسالت بزرگ در نزد مردم سربلند باشیم.

وی با بیان این مطلب که تامین آب مورد نیاز مردم از منابع آب سطحی استان با مشکل مواجه شده است و استفاده از از ذخایر آب زیر زمینی نیز خسارت جبران ناپذیری وارد نموده گفت: اگر مصرف کنندگان عزیز مشارکت جدی در تنظیم نوع مصرف خود داشته باشند کمک شایانی به خدمتگزاران خود کرده اند.

ملایی خاطرنشان کرد: شرایط بارندگی ها و تغییر اقلیمی که در سطح جهان رخ داده و چالشهایی که منابع آبی با آنها روبروست، باعث شده تا حساسیت ای جهانی و ملی نسبت به موضوع آب، بیشتر از قبل شده و در سطح استان نیز مسئولان و دیگر اقشار جامعه، اهمیت و اثرگذاری آنرا بیشتر از قبل درک کرده و خوشبختانه همگرایی و همکاری های خوبی شکل گرفته که نمونه بارز آن، اجرای طرح ملی احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است که امیدواریم نتایج مثبت آن بیشتر از قبل، خود را نشان دهد.

وی افزود : طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، بطور کلی هم در بحث نرم افزاری و هم سخت افزاری اجرا می شود که می توان گفت، عمده آن بحث نرم افزاری و در واقع ایجاد فرهنگ عمومی مصرف بهینه منابع آبی و در عین حال حفاظت و صیانت از آن است که خوشبختانه استقبال و همکاری های خوبی را از سوی دستگاههای ذیربط با شرکت آب منطقه ای، حتی در سطوح نظامی شاهد بوده ایم و جا دارد بخاطر بکارگیری تمامی ظرفیت ها و همچنین سایر همکاری هایی که از سنوات گذشته تاکنون با شرکت آب منطقه ای داشته، سپاسگذاری کنیم.