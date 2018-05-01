مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌یابی دو نفر از اسکیت‌بازان همدانی به اردوی تیم ملی برای اعزام به مسابقات جهانی هلند اظهار داشت: مسابقات انتخابی تیم ملی فری استایل فدراسیون جمهوری اسلامی ایران که در استان اصفهان برگزار شد با درخشش اسکیت‌بازان همدانی همراه بود.

وی افزود: در این مسابقات سجاد محمدی ساسان موفق به کسب مقام قهرمانی کشور در مسابقات انتخابی تیم مل اسکیت فری استایل (اسپید اسلالوم) شد و به اردوی آماده‌ساز تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی ٢٠١٨ هلند دعوت شد.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان با اشاره به دیگر اسکیت‌باز همدانی گفت: همچنین علی آیینی موفق به کسب رتبه چهارم در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت فری استایل (اسپید اسلالوم) شد و برای آماده‌سازی اعزام به مسابقات جهانی هلند ٢٠١٨ دعوت شد.

مجیدی عنوان کرد: رشد زیرساخت‌های اسکیت در استان‌همدان باعث خواهد شد تا هرچه بیشتر قهرمانان استان‌همدان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بدرخشند.

وی بابیان اینکه به دنبال گسترش ورزش اسکیت در استان‌همدان هستیم، بیان کرد: رشته اسکیت به‌عنوان ورزشی پرنشاط باید در بطن خانواده‌ها گسترش پیدا کند.