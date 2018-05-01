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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان:

قهرمانان اسکیت همدان به مسابقات جهانی هلند اعزام می‌شوند

قهرمانان اسکیت همدان به مسابقات جهانی هلند اعزام می‌شوند

همدان- رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان گفت: قهرمانان اسکیت همدان به مسابقات جهانی هلند اعزام می‌شوند.

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌یابی دو نفر از اسکیت‌بازان همدانی به اردوی تیم ملی برای اعزام به مسابقات جهانی هلند اظهار داشت: مسابقات انتخابی تیم ملی فری استایل فدراسیون جمهوری اسلامی ایران که در استان اصفهان برگزار شد با درخشش اسکیت‌بازان همدانی همراه بود.

وی افزود: در این مسابقات سجاد محمدی ساسان موفق به کسب مقام قهرمانی کشور در مسابقات انتخابی تیم مل اسکیت فری استایل (اسپید اسلالوم) شد و به اردوی آماده‌ساز تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی ٢٠١٨ هلند دعوت شد.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان با اشاره به دیگر اسکیت‌باز همدانی گفت: همچنین علی آیینی موفق به کسب رتبه چهارم در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت فری استایل (اسپید اسلالوم) شد و برای آماده‌سازی اعزام به مسابقات جهانی هلند ٢٠١٨ دعوت شد.

مجیدی عنوان کرد: رشد زیرساخت‌های اسکیت در استان‌همدان باعث خواهد شد تا هرچه بیشتر قهرمانان استان‌همدان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بدرخشند.

وی بابیان اینکه به دنبال گسترش ورزش اسکیت در استان‌همدان هستیم، بیان کرد: رشته اسکیت به‌عنوان ورزشی پرنشاط باید در بطن خانواده‌ها گسترش پیدا کند.

کد مطلب 4286031

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