نیمه شعبان فرصتی برای تبیین فرهنگ مهدویت است

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت سالروز ولادت امام زمان (عج)، به فضیلت های احیای نیمه شعبان اشاره کرد و اظهار داشت: ماه شعبان، ماه پرفضیلتی است که به‌عنوان ماه پیامبر شناخته شده است و دروازه ورود به ماه رمضان است.

وی با بیان این که ماه شعبان فرصتی مناسب برای اشاعه فرهنگ دینی در بین آحاد مختلف مردم است، عنوان کرد: ماه شعبان فرصتی ارزشمندی برای تمرین تقوا و نزدیکی به خداوند متعال است.

حجت الاسلام مختاری نیا به اهمیت ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: گسترش فرهنگ مهدویت موجب بالندگی هر چه بیشتر جامعه اسلامی خواهد شد و شناخت واقعی امام زمان (عج ) بر همه منتظران واجب و ضروری است.

وی بیان کرد: لازم است در ایام نیمه شعبان برنامه هایی با محتوای مناسب برای آشنایی آحاد مختلف جامعه با فلسفه ظهور امام زمان (عج) اجرا شود.

رئیس تبلیغات اسلامی بیجار با اشاره به تاکید روایات اسلامی مبنی بر شب زنده داری کردن و احیاء داشتن در شب های قدر و شب نیمه شعبان به عنوان افضل شب ها بعد از قدر، عنوان کرد: این شب پرفضیلت، فرصتی است که منتظر ظهور به این موضوع تفکر کند که در یک سال گذشته برای تعجیل در فرج حضرت حجت(عج) چه اقدامی کرده و چه قدمی در این زمینه برداشته است.

وی به برخی از برنامه های در نظر گرفته در شب احیاء نمیه شعبان در سطح مساجد شهر و روستای این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت:قرائت زیارت عاشورا،آل یس،دعای توسل،اقامه نماز،مداحی و سخنرانی هم از دیگر بخش های مراسم احیاء مردم بیجار است.