لزوم برخورد جدی دیوان محاسبات با مفسدان مالی در شهرداری بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاهمین جلسه شورای شهر بندرعباس که مصادف با روز شوراها بود با حضور مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان، مدیرکل سازمان بهزیستی استان، رئیس حوزه هنری و مدیر گروه سازمانهای مردمنهاد در اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان و اعضای شورای شهر با سه نطق پیش از دستور و دستور کار بررسی مسائل مشکلات و آسیبهای اجتماعی شهر بندرعباس انجام شد.
در نطق پیش از دستور پرویز سالاری عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با تأکید بر لزوم بهینهسازی آب در شرایط خشکسالی گفت: یکی از راههایی که میتوان بهینهسازی کرد استفاده از آب کولرها است که میتوان با هدایت آنها در مصارفی مانند آبیاری فضای سبز بهره برد.
وی در ادامه خواستار شد: میتوان فرایندی برای الزام ساختمانسازان به هدایت و جمعآوری آب کولرهای گازی هنگام صدور پروانه ساختمانی به وجود آورد.
این عضو شورای شهر در دومین تذکر خود برای نصب بیلبوردهای شهری در تبلیغ کالاهای خارجی گفت: در سالی که بانام حمایت از کالای ایرانی است باید تبلیغ کالاهای خارجی از بیلبوردها و فضاهای تبلیغات شهری بندرعباس جمعآوری شود.
اسماعیل بواشه عضو دیگر شورای شهر بندرعباس نیز در نطق پیش از دستور با تأکید بر ورود دیوان محاسبات در شهرداری و برخورد با مفسدان احتمالی عنوان کرد: انتظار میرود دیوان محاسبات بدون ترس از برخی فشارها به مباحث مالی شهرداری ورود کند و شهرداری و سازمانهای تابعه آن نیز موظف هستند اسناد مالی لازم را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند.
وی در ادامه افزود: شائبههایی مبنی بر حمایت مالی شهرداری و برخی از سازمانهای تابعه آن از افراد خاص در دوره انتخابات وجود دارد که دیوان محاسبات باید بررسی دقیق کند تا اگر تخلفی در این زمینه رخداده کشف و با عاملان آن برخورد شود در غیر این صورت باید رفع شائبه و شفافسازی شود.
در سومین نطق پیش از دستور فیصل دانش نایبرئیس شورای شهر بندرعباس نیز عنوان کرد: شهرداری بندرعباس بهصورت غیرقانونی با تأکید بر وجود قانون منع دریافت عوارض تابلو از مردم و اصناف اقدام به دریافت این هزینه کرده که اسناد و مدارک آن موجود است که هر چه سریعتر باید جلوی این امر گرفته شود.
وی اضافه کرد: با تذکر جدی به شهرداری خواستار توقف دریافت عوارض و بازگرداندن پولهای غیرقانونی دریافت شده از مردم هستم.
انوشیروان پیشدار رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان نیز در این نشست تصریح کرد: کمکاری و نداشتن برنامه در چند دهه گذشته را عامل بحرانی شدن آسیبها بوده که یکی از راههای مقابله با این آسیبها افزایش نشستهای شورا با متولیان امور فرهنگی و اجتماعی استان برای یافتن راهکارهای عملی است.
وی در ادامه سخنان خود اذعان کرد: ارتباط شورای شهر با دستگاههای فرهنگی کم است که نتیجه آن میشود ساخت المانهایی که نه زیبایی دارند و نه به لحاظ فرهنگی قرابتی با مردم این شهر.
این مقام مسئول هشدار داد: فاضله گرفتن از هویت فرهنگی شهر بندرعباس بهجایی رسیده که تا چند سال دیگر نشانهای از فرهنگ سنتی و اصالت بندری در این شهر وجود نخواهد داشت همچنین بر این اعتقاد هستم که مبلمان شهری منظر و سیمای شهر نیز باید در این راستا حرکت کند.
در ادامه این جلسه غلامحسین رنجبر مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان نیز با اشاره به آسیبهای اجتماعی در محلات کمتر توسعهیافته عنوان کرد: آسیبهای بسیار جدی در برخی از محلات وجود دارد که بهزیستی در این محلات ورود کرده و توانسته با همکاری مؤسسات و انجمنهای مردمنهاد کارهای بسیار خوبی را انجام دهیم.
وی افزود: در حال حاضر ۱۵۷ موسسه و NGO با بهزیستی همکاری دارند که ۶۵ تشکل در بندرعباس است که تمامی آنها نیاز به کمک و حمایت دارند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: کمپهایی که زیر نظر بهزیستی اداره میشوند با ظرفیتی بیش ازآنچه در نظر گرفتهشده مشغول به خدماترسانی هستند برخی از کمپها با ظرفیت ۱۵۰ نفرِ هستند اما در حال خدماترسانی به ۳۰۰ نفری باشند همچنین پایگاههای سلامت توانسته کمکهای خوبی در این زمینه داشته باشد.
در ادامه نشست اسلام باوقار رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: استان هرمزگان بهعنوان چهارمین شهر پر درامد کشور اما از فقر و بیکاری زیادی رنج میبرد که اینها یکی از بزرگترین مؤلفههای آسیبهای اجتماعی هستند.
وی افزود: بافتهای فرسوده و قسمتهای کمتر توسعهیافته تبدیل به کلونیهای خطرات اجتماعی شدهاند که شهرداری و شورای شهر در این مقوله باید ورود کند.
کیانوش جهانبخش نیز عضو دیگر شورای شهر با تأکید بر آمارهای بهدستآمده از فاصله خدماتدهی در شهر بندرعباس گفت: بندرعباس شهری است که درامد با هزینهها همخوانی ندارد که رفع این مسئله لازمه یک برنامه جامع و کامل است.
وی در بخش دیگری عنوان کرد: شهر بندرعباس پتانسیل تبدیلشدن به یک شهر توریستی و گردشگری را دارد که متأسفانه این روند در شهر بندرعباس با سرعت صنعتی شدن این شهر یکسان نیست.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: شهر بندرعباس دروازه صادرات و واردات کشور است اما مردم ان همیشه بیبهره بودهاند و انگار مردم این شهر مستعمره دیگر استانها هستند.
جهانبخش با انتقاد از گفتههای مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: انتظار داشتم در توضیح و پرداختن به مقوله آسیبهای اجتماعی به بیان معضلات شهری کمتر پرداخته و آسیبهایی مانند کودکان کار، زنان تنفروش، ترا جنسیها و...مقولاتی ازایندست بیان شود تا بتوان برای آنها راهحلی پیدا کرد زیرا با پنهانکاری هیچ مشکلی حل نمیشود.
وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین آسیبهای اجتماعی استفاده از آدمهای اشتباهی در سمتهای فرهنگی است زیرا قادر به حل و ایجاد شرایط فرهنگی مناسب نیستد و جامعه را بیشتر درگیر مشکلات فرهنگی کردهاند و حالا نتیجه آن افزایش این آسیبها در جامعه است.
این مسئول در پایان سخنان خود یادآور شد: زیرپوست شهر بندرعباس اتفاقاتی در حال رخ دادن است که اگر رفع نشود گریبان گیر همه جامعه خواهد بود.
احمد عامری سیاهویی عضو دیگر شورای شهر بندرعباس نیز در ادامه صحبتهایی پیرامون آسیبهای اجتماعی در شهر بندرعباس بیان کرد: ایجاد معنویت و درگیر کردن کودکان با مسائل دینی میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار مؤثر باشد.
اسماعیل بواشه عضو شورای شهر بندرعباس نیز در ادامه صحبتهایی پیرامون آسیبهای اجتماعی عنوان کرد: تاکنون راهحلهایی مانند گشت ارشاد راه گشای کار نبوده و حتی آسیبهای جدی نیز وارد کرده است در بندرعباس شکایتهای زیادی بوده مبنی بر اینکه گشت ارشاد با بهانههای مختلف کارت شناسایی افراد را میگیرد و روز بعد با مراجعه افراد با تعهد کارت را برمیگرداند و بعد شهروند را مجبور میکنند تماس گرفته و تشکر کند، اما این راه مناسبی نیست.
مجید عسکری زاده عضو شورای شهر بندرعباس اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات شهر بندرعباس سیاسی شدن مراکز فرهنگی است.
وی افزود: اعمال سلیقههای سیاسی در تمامی ابعاد باعث شده شهر بندرعباس به لحاظ فرهنگی عقبگرد داشته باشد زیرا با جابهجایی رجل سیاسی و تعویض دولتها سیاستهای اجرایی نیز تغییر میکند.
این عضو شورای شهر تأکید کرد: شهر بندرعباس از کمبود فضای فرهنگی، تفریحی و ورزشی رنج میبرد و حتی سؤال اینجاست که در ایجاد همین حداقل فضاها مانند پارکها چقدر توانستیم شورونشاط ایجاد کنیم.
عسکری زاده در پایان تأکید کرد: به دلیل قابلیت اقتصادی و تجاری بودن شهر بندرعباس مشکلات و آسیبهای اجتماعی ان نیز بهمراتب بیشتر از سایر شهرها است که باید در این زمینه باید برنامههای جامعی تدوین شود.
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