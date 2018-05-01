به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، جنگنده های ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا همچنان به جنایت های خود در سوریه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، جنگنده های ائتلاف آمریکایی روستای «الفاضل» در نزدیکی شهر «الشدادی» واقع در حومه جنوبی حسکه را بمباران کردند.

رسانه های سوری اعلام کردند که به دنبال این حمله وحشیانه دهها غیرنظامی سوری کشته و زخمی شدند.

این در حالی است که حملات ائتلاف آمریکایی به نقاط مختلف سوریه طی سال های گذشته هزاران کشته و زخمی برجای گذاشته است.