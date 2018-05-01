حفیظ الله فاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار حوادث ناشی از کار در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: آمار حوادث ناشی از کار در چهارمحال و بختیاری ۱۶ درصد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: افزایش مهارت کارگران نقش مهمی در کاهش حوادث کار در این استان داشته است.

۶۰ هزار نفر جویای کار در چهارمحال و بختیاری هستند

وی تاکید کرد: جامعه کارگری در استان چهارمحال و بختیاری حدود ۵۰۰ هزار نفر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیشترین اشتغال در چهارمحال و بختیاری اشتغال کارگری است، تاکید کرد: بیش از ۶۰ هزار نفر در این استان جویای کار هستند.

وی تاکید کرد: حل مشکلات واحدهای تولیدی نقش مهمی در اشتغال پایدار کارگران در این استان خواهد داشت.