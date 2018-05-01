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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری:

آمار حوادث ناشی از کار در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

آمار حوادث ناشی از کار در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

شهرکرد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: آمار حوادث ناشی از کار در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت.

حفیظ الله فاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار حوادث ناشی از کار در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت:  آمار حوادث ناشی از کار در چهارمحال و بختیاری ۱۶ درصد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد:  افزایش مهارت کارگران نقش مهمی در کاهش حوادث کار در این استان داشته است.

۶۰ هزار نفر جویای کار در چهارمحال و بختیاری هستند

وی تاکید کرد: جامعه کارگری در استان چهارمحال و بختیاری حدود ۵۰۰ هزار نفر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیشترین اشتغال در چهارمحال و بختیاری اشتغال کارگری است، تاکید کرد: بیش از ۶۰ هزار نفر در این استان جویای کار هستند.

وی تاکید کرد: حل مشکلات واحدهای تولیدی نقش مهمی در اشتغال پایدار کارگران در این استان خواهد داشت.

کد مطلب 4286070

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