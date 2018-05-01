یوسف خزایی در گفتگو باخبرنگار مهر گفت: این کتاب با مشارکت گروهی از پیشکسوتان و هنرمندان فعال در صنعت مد و لباس و با همکاری سازمانها و نهادهایی چون کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد، کمیسیون فرهنگی مجلس، سازمان صدا و سیما، اتحادیهها و اصناف و مراکز علمی و دانشگاهی تدوین شده تا مرجعی قابل استناد برای علاقهمندان به این حوزه باشد و مردم را به استفاده از محصولات ساخت ایران تشویق کند.
مدیرمسئول مؤسسه مد و لباس ققنوس به هدف از گردآوری «کتاب جامع ملی مد و لباس ایران» اشاره و بیان کرد: این کتاب بر آن است تا مردم با دستاندرکاران حوزه مد و لباس، ارتباط بیشتری برقرار کنند همچنین خود فعالان این حوزه یکدیگر را بشناسند و تعامل بیشتر و بهتری با یکدیگر برقرار کنند.
خزایی با اشاره به ویژگی های دومین کتاب ملی مد و لباس ایران گفت: این کتاب، ویرایش شده کتاب نخست است. یعنی ما اطلاعات را به روز کرده ایم و هدف از انتشار هر دو، معرفی توانمندیهای صنعت پوشاک و یجاد مرجعی قابل استناد برای دستاندرکاران و علاقهمندان به این صنعت است. این کتاب، در بخشهای مختلف خود به معرفی آثار طراحان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و صنایع مرتبط با مد و لباس میپردازد و رویکرد آن، حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی است.
به گفته مدیر موسسه ققنوس، ترغیب صاحبنظران و فعالان حوزه مد و پوشاک جهت ارائه دستاوردهای علمی و هنری مرتبط، ارتقای اطلاعات، ضرورت نوآوری در زمینه طراحی پارچه و لباس در داخل کشور و آگاهیرسانی در این زمینه، گردآوری کامل بانک جامع اطلاعات مد و لباس کشور، فراهم کردن مسیرهای حمایت از کارآفرینی در قالب طراحی و تولید الگوهای جدید پوشش ایرانی- اسلامی، بهکارگیری روشهای مختلف تبلیغاتی در بهبود وضع فروش و ایجاد انگیزه در بین دانشجویان در مسیر تحول و پیشرفت در صنایع نساجی و پوشاک از جمله اهداف گردآوری اولین و دومین کتاب جامع مد و لباس ایران است.
استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها، مدیران، مشاوران و برنامهریزان ارشد وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و خصوصی، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی حوزه مد و پوشاک، مدیران و کارشناسان بانکهای دولتی و خصوصی، تولیدکنندگانپوشاک، فروشندگان عمده و خرده، پوشاک، نمایندگان برندهای مطرح لباس، صاحبان خانه مد (مزونها) و طراحان مد و لباس کشور، اتحادیهها و اصناف و مشاغل مرتبط با صنعت مد و لباس کشور، فعالان مدلینگ و مدلهای ایرانی، هنرمندان و ورزشکاران، مدیران هنری و طراحان صحنه و لباس، سازمان صداوسیما و سازمان سینمایی کشور همچون کتاب اول، از جمله مخاطبان دومین کتاب ملی مد و لباس هستند.
دومین کتاب ملی مد و لباس ایران به همت موسسه فرهنگی ققنوس و با همکاری کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر ۱۷ اردیبهشتماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مراسمی با حضور مدیران معاونت هنری وزارت ارشاد، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، جامعه طراحان و تولیدکنندگان، صاحبان برند و فعالان این عرصه در اتحادیهها، اصناف و انجمنها در تالار رودکی رونمایی میشود.
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