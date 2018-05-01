تدوین برنامه چهار ساله کمیسیون عمران و حمل و نقل

محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه چهار ساله کمیسیون عمران و حمل و نقل تدوین شده است، گفت: در گام نخست وضعیت شهر تهران در این دو حوزه (حمل و نقل و عمران) شناسایی شده و هدفهای مشخص برای چهار سال آینده این کمیسیون تدوین شده است.
وی ادامه داد: مشاوران خبرهای در حوزههای مختلف، کارگروههایی تشکیل دادند که رویکردهای اصلی شهر تهران را مشخص کنند؛ رویکرد نخست بحث توسعه حمل و نقل عمومی بود. برنامه دوم، مدیریت جامع و هوشمند ترافیک و رویکرد سوم، توسعه حمل و نقل پاک و کنترل کیفیت هوا است. همچنین جذب و تخصیص بهینه منابع در پروژههای عمرانی و ترافیکی، چهارمین رویکرد این طرح جامع است. هر کدام از این رویکردها نیز زیر پروژههایی دارند و برای هر کدام از این محورها، زمانبندی مشخصی تعریف شده تا بر اساس همان زمانبندی، پروژهها به نتیجه برسد و امیدواریم اثرات و نتایج این برنامهریزیها در حوزه حمل و نقل و عمران شهر ملموس باشد.
کرونی در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه چهار ساله با برنامه پنج ساله شهر تهران همخوانی دارد؟ گفت: کارگروههایی که انتخاب شدند، از میان افرادی است که در تدوین برنامه پنجساله مشارکت دارند و سعی کردند این برنامه، بُرشی از برنامه سوم باشد. کمیسیون حمل و نقل اولین کمیسیونی است که چنین برنامهای را به عنوان سند راه تدوین کرده است.
دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه پروژهها که پیش از این گفته میشد بیش از هزینههای معمول است، در این برنامه چهار ساله مشخص شده است؟ افزود: یکی از رویکردها، تدوین ساختار و ضوابط تخصیص بودجه به پروژهها است که امیدواریم با یک راهکار مشترک در این حوزه برسیم.
وی در خصوص چالشهایی که در حوزه توسعه حمل و نقل پاک خارج از مدیریت شهری وجود دارد، گفت: تمامی موانع توسعه حمل و نقل پاک که مربوط به خارج از شهرداری است، شناسایی شده و جلساتی با تولیدکنندگان و دولت برگزار شده که نتایج خوبی داشته است.
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