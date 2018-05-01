تشکیل جلسه شورای بررسی آسیب های اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جلسه شورای مرکزی بررسی آسیب های اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز با حضور حجت الاسلام خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات و حجت الاسلام روحانی نژاد، معاون امور فرهنگی سازمان و رئیس شورای مرکزی بررسی آسیب های اجتماعی و معاونین و موسسات وابسته به سازمان تبلیغات برگزار شد.

در این نشست ضمن ارزیابی برنامه های اجرا شده سازمان تبلیغات در حوزه آسیب های اجتماعی در سال ۹۶، برنامه های سازمان در سال ۹۷ مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

طلاق، اعتیاد، سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی از جمله آسیب های حوزه اجتماعی است که در این جلسه پیرامون آن بحث و گفتگو شد.

حجت الاسلام خاموشی در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت برنامه ریزی جامع دستگاه های مختلف پیرامون آسیب های اجتماعی، اظهار داشت: در سال جاری فضای مناسبی در سازمان تبلیغات برای دنبال کردن ماموریت های واگذار شده در موضوع آسیب های اجتماعی فراهم شده است.

وی افزود: در حال حاضر بخش های مختلف سازمان به اهمیت این موضوع واقف شده و نقش و جایگاه خود در این مسیر را یافته اند.