اصلاح شبکه آب رسانی نسیم شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مبین بعد از ظهر شنبه با اعلام خبر مذکور اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های زمان بندی شده و اولویت های در نظر گرفته شده در خصوص خارج سازی شبکه های فرسوده و قدیمی از مدار توزیع و جایگزینی شبکه های جدید با استانداردهای لازم و متناسب با جمعیت تحت پوشش فعلی ، عملیات اصلاح شبکه در مناطق مختلف این شهر در دستور کار قرار گرفته و در دست انجام است.

مدیر امور آبفای نسیم شهر با اشاره به مشخصات پروژه مذکور یاد آور شد: با توجه به مهاجر پذیری منطقه و سکونت و تراکم جمعیتی بالا نسبت به سالهای قبل در نسیم شهر و شهرکهای اطراف و همچنین قدمت و فرسودگی و قطر پایین خطوط قبلی که موجب افت کمی وکیفی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم در این منطقه می شد، لذا با هدف تثبیت فشار و تامین مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین عملیات اصلاح شبکه در خیابان شهید فهمیده با خارج سازی خط قدیمی ۱۱۰ میلی متری و جایگزینی خط ۱۶۰ میلی متری پلی اتیلن جمعا به طول ۶۴۰ متر در حال انجام است.

وی اضافه کرد: این عملیات با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی از اوایل اردیبهشت ماه جاری آغاز شده است و انتظار می رود با روند فعلی و مطابق توافقات صورت گرفته با پیمانکار مجری طرح حداکثر تا اواسط خرداد ماه سالجاری به اتمام و بهره برداری برسد.

بر اساس این گزارش، نسیم‌شهر مرکز بخش بوستان از توابع شهرستان بهارستان در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی تهران است.