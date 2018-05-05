  استانها
  2. تهران
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۳

مدیر امور آبفای نسیم شهر:

اصلاح شبکه آب رسانی نسیم شهر آغاز شد

بهارستان- مدیر امور آبفای نسیم شهر گفت: به منظور به روز رسانی خطوط و شبکه های آب رسانی نسیم شهر بالغ بر ۶۰۰ متر خطوط قدیمی این شهر از مدار توزیع خارج می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مبین بعد از ظهر شنبه با اعلام خبر مذکور اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های زمان بندی شده و اولویت های در نظر گرفته شده در خصوص خارج سازی شبکه های فرسوده و قدیمی از مدار توزیع و جایگزینی شبکه های جدید با استانداردهای لازم و متناسب با جمعیت تحت پوشش فعلی ، عملیات اصلاح شبکه در مناطق مختلف این شهر در دستور کار قرار گرفته و در دست انجام است.

مدیر امور آبفای نسیم شهر با اشاره به مشخصات پروژه مذکور یاد آور شد: با توجه به مهاجر پذیری منطقه و سکونت و تراکم جمعیتی بالا نسبت به سالهای قبل در نسیم شهر و شهرکهای اطراف و همچنین قدمت و فرسودگی  و قطر پایین خطوط قبلی که  موجب افت کمی وکیفی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم در این منطقه می شد، لذا با هدف تثبیت فشار و تامین مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین عملیات اصلاح شبکه در خیابان شهید فهمیده با خارج سازی خط قدیمی ۱۱۰ میلی متری و جایگزینی خط ۱۶۰ میلی متری پلی اتیلن جمعا به طول ۶۴۰ متر در حال انجام است. 

وی اضافه کرد: این عملیات با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی از اوایل اردیبهشت ماه جاری آغاز شده است و انتظار می رود با روند فعلی و مطابق توافقات صورت گرفته با پیمانکار مجری طرح حداکثر  تا اواسط خرداد ماه سالجاری به اتمام و بهره برداری برسد.

بر اساس این گزارش، نسیم‌شهر مرکز بخش بوستان از توابع شهرستان بهارستان در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی تهران است.

