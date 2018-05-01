اعتماد عمومی در جامعه لطمه خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با بیان اینکه خوشبختانه بر اساس نظرسنجی ها هنوز هم فرهنگیان مورد اعتماد ترین قشر جامعه هستند، ادامه داد: هنوز سرمایه اعتماد عمومی در آموزش و پرورش پابرجاست و فرهنگیان باید در مراقبت از این سرمایه اجتماعی اهتمام جدی داشته باشند.

وی به اهمیت تجلیل از جایگاه و مقام معلم تاکید کرد و گفت: اگر بر اهمیت جایگاه معلمین در جامعه توجه شود، می توان در حوزه تعلیم و تربیت نقش اساسی و کاملی ایفا نمود.

درویش امیری سنگر و وظیفه ی ساختِ جامعه و تربیت انسان را در اختیار معلمین دانست و گفت: هیچ یک از بزرگان حوزه آموزش و پرورش که موجب تحول و عظمت این جایگاه شده اند هرگز به عشق پول و منفعت مالی وارد این حوزه نشدند ولی با عشق به کار توانستند در زمینه تربیت انسان گام بردارند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از فرهنگیان از این جایگاه اصلی معلمین فاصله گرفته و عظمت آن را نشناخته اند، افزود: آموزش و پرورش پایگاه اصلی توسعه نیروی انسانی در کشور است و تضعیف جایگاه معلم و آموزش و پرورش موجب می شود نظام آموزشی کشور متضرر شود.

درویش امیری تنوع بخشی به اقدامات را ضروری خواند و تاکید کرد: مجاهدت شغلی، تنوع بخشی و دوری از برگزاری کلیشه ای مراسم و برنامه ها از جمله اهداف و برنامه هایی است که باید در دست اجرا قرار گیرد.

وی اعتماد عمومی را سرمایه ملی کشور دانست و افزود: امروزه متاسفانه اعتماد عمومی لطمه خورده و ضروری است با عملکرد، رفتار مناسب، تصمیمات صحیح و مبارزه با فساد در جامعه بازسازی شود.

گفتنی است این جلسه بدلیل کسب رتبه برتر عملکرد دبیرخانه، لوح تقدیر وزیر آموزش و پرورش به استاندار زنجان به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش اعطا شد.