نیمه شعبان، عید بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر در مراسم تواصی بحق درجمع نمازگزاران سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری با تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت صاحب الزمان (عج)، به دیدگاه ادیان مختلف درباره منجی اشاره و تصریح کرد: اعتقاد به حضرت مهدی به شیعه اختصاص ندارد بلکه مسیحیان و اهل سنت هم به یک منجی در آخرالزمان اعتقاد دارند و اختلاف نظر تنها درخصوصیات است.

وی نیمه شعبان را عید بشریت توصیف کرد و گفت: خداوند به انسان بشارت داده است که در یک برهه زمانی صالحان در روی زمین حاکم خواهند شد، عدل و داد همه جا را فرا خواهد گرفت، ظلم و ستم از روی زمین رخت برخواهد بست و مردم به حقوق واقعی شان دست خواهند یافت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه اهل سنت نیزدرکتب حدیثی خود نقل کرده اند که درآخرالزمان فردی از نسل رسول خدا (ص ) خواهد آمد و دراین بحث اختلاف نظر زیادی میان شیعه و اهل سنت وجود ندارد، افزود: این گونه مسایل با روی کارآمدن وهابیت تحریف شد، آنها تلاش کردند احادیث مربوط به حضرت مهدی (عج) را از اعتبار بیندازند درحالیکه شبیه آنچه در روایات اهل تشیع آمده ، اهل تسنن نیز نقل کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب کارهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فاخری درباره حضرت مهدی انجام شده است، از کم توجهی به بحث های مهمی همچون شرایط قبل از ظهور و ویژگی های حکومتی و اخلاق و سیره آن حضرت ، ابراز تاسف کرد.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکربا تاکید براینکه هیچ کس نمی تواند بگوید ظهور چه زمانی اتفاق خواهد افتاد، برخی از اقدامات فریبکارانه درعصر حاضر درخصوص رویت امام زمان را یادآور شد و گفت: برخی افراد فریبکار با اینگونه اقدامات تلاش می کنند تا مردم را از مسیر اصلی منحرف نمایند درحالی که در روایات به شرایط قبل از ظهور اشاره شده است.

وی بروز جنگ های متعدد در منطقه شامات، مسایل مربوط به یمن و توسعه ظلم و ستم در سرتاسر گیتی را ازجمله نشانه های قبل ازظهورعنوان کرد و افزود: در برخی روایات آمده است جنگ ها به حدی توسعه پیدا می کند که دو سوم جمعیت بشر کشته خواهند شد، اینگونه مطالب در آن زمان برای مردم قابل فهم نبود چرا که جنگ ها تن به تن بود و این همه کشته درجنگ معنی نداشت اما با پیشرفت های کنونی و تولید سلاح های هسته ای و میکروبی امروز برای مردم قابل درک است.

وی اضافه کرد: بعضی از علما در گذشته درمورد برخی تعابیر از جمله در خصوص پوشش بانوان " کَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ - زنانی هستند که ظاهراً لباس پوشیده‌ اند اما درحقیقت عریانند " تردید می کردند، چرا که درگذشته دورکسی تصور نمی کرد خانمی لباس پوشیده ولی برهنه باشد درحالیکه در وضعیت امروز دنیا اینگونه پوشش ها دیده می شود.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه علما سعی کرده اند روایات مربوط به این دوره را حفظ نموده و به نسل های بعدی منتقل کنند، افزود: اتفاقاتی که بعد از ظهور رخ خواهد داد یکی ازمهمترین مباحثی است که خلاء شناخت آن درجامعه احساس می شود.

وی با طرح این سوالات که ویژگی حکومت و برنامه حکومتی امام زمان چیست و برای ایجاد تحول روحی و اخلاقی درجامعه از چه شیوه هایی استفاده خواهند کرد؟ اظهار داشت: پاسخ این سوالات و امثال آن در روایات وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر بعنوان نمونه بحث عدالت و ضرورت تکیه برآن را یادآور شد و با اشاره به مفهوم وسیع عدالت گفت: در لغت قراردادن هر چیزی را سرجای خود " وضع الشیی فی موضعه " بعنوان عدل مطرح می کنند، اگر تنها به همین شاخصه امروزعمل شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی افزود: دراین بحث اگر در واگذاری سمت های حکومتی ، فردی خوب و متدین را در کاری بگمارند که سررشته ای از آن ندارد، ظلم است، باید برای انجام دادن هرکاری متناسب با آن افراد را انتخاب و برنامه ریزی کرد.

وی اضافه کرد: اگر به برخی افراد کاری واگذارشود که تناسبی با رشته تحصیلی آنها ندارد در آن بخش عقب خواهیم ماند و به نتایج مفیدی دست پیدا نخواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه سپس ازتوسعه علمی ، بالا رفتن سطح عقل و درک مردم ، ایجاد شبکه مدیریتی صالح برای اداره جامعه ، سخت گیری بر کارگزاران و رحمت و شفقت نسبت به مردم و ایجاد رفاه برای عموم مردم بعنوان شاخصه های حکومت امان زمان (عج) نام برد و گفت: این موارد از شاخصه های حکومت دینی و اسلامی است و نظام اسلامی وقتی موفق خواهد شد که ظلم را از جامعه بردارد، از نظر علمی سرآمد باشد و از نظر اقتصادی برای عموم مردم رفاه بیاورد.

وی افزود: یکی دیگر از شاخصه های حکومت دینی این است که مردم به عبادت رغبت پیدا می کنند و مساجد پر از جمعیت می شود و نسل جوان به دین گرایش پیدا می کند.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر با بیان روایت " یرضی عن خلافته اهل الارض و اهل السماء " اظهار داشت: در حکومت امام زمان تمام مردم در روی زمین و آنها که در آسمان هستند یعنی پرندگان و غیر آنها احساس امنیت و آسایش خواهند کرد.

وی افزود: اگر می گوییم منتظر امام زمان هستیم، باید رفتارمان امام زمانی باشد و واقعا منتظر امام زمان باشیم.

وی اضافه کرد: اگر رفتارما ، رفتاری مورد پسند امام زمان باشد درتمام رفتارهای فردی و اجتماعی اسلام وشاخصه های حکومت دینی را پیاده و استفاده خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در پایان ابراز امیدواری کرد با قدم هایی که امام امت (ره) ، مردم ، شهدا ، ایثارگران و خانواده این عزیزان برداشته اند و سکان انقلاب به دست مقام معظم رهبری رسیده است، بتوانیم شاخصه های حکومت دینی و اسلامی را تا قبل از ظهور حضرت ولی عصرارواحناه فداه درجامعه پیاده کنیم.