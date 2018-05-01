چندین سازمان و شرکت شهرداری تهران فاقد تشکل کارگری است

به گزارش خبرگزاری مهر ،افشین حبیب زاده در مراسم بزرگداشت روز کارگر و تجلیل گفت: یکی از مسائل مهم که متاسفانه گریبان گیر جامعه کارگری بوده، تعاون مسکن کارگری است که حتی با مراجعه به نهادها حل نشده است؛ چراکه تعاونی مسکن شخصیت حقوقی مستقل دارد و ارگان ها و سازمان ها قادر به ورود در آن ها نیستند.

وی افزود: در زمان نجفی پیشنهاد تشکیل کمیته ای را با حضور کارشناسان خبره حقوقی و مالی شهرداری، اعضای فراکسیون کارگری شورا، معاون توسعه منابع انسانی و مدیرکل تعاونی استان ارایه دادیم تا موضوع تعاونی مسکن کارگران به صورت جدی دنبال شود.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به این که چندین سازمان و شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران فاقد تشکل کارگری است، گفت: شرکت بهره برداری متروی تهران یکی از این موارد است که خواهش می کنیم به صورت جدی در دستور کار شهرداری قرار گیرد تا امسال شاهد ایجاد این تشکل ها باشیم.

وی با اشاره به پرداخت حقوق کارگران شهرداری تهران ادامه داد: در این حوزه به صورت جد ورود خواهیم کرد تا پرداخت حداقل حقوق کارگران شهرداری در اولویت قرار گیرد. در صورت ادامه پیدا کردن این وضعیت قطعا به سراغ راه حلی خواهیم رفت که در سازمان پسماند دنبال کردیم و شهرداری از محل صورت وضعیت پیمانکاران حقوق ها را پرداخت کرد.

وی از پیمانکاران شهرداری خواست تا خودشان نسبت به پرداخت حقوق کارگران اقدام کنند چراکه به طور قطع در قراردادها موضوع حقوق ذکر خواهد شد و در صورت عدم توجه در قراردادهای بعدی آن پیمان کار لحاظ می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیگیری مسائل مربوط به آتش نشانان افزود: کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد که به توافقات خوبی رسیده ایم و قرار است در قالب یک پکیج ارائه شود.

حبیب زاده در پایان با تاکید بر دنبال شدن موضوع کودکان کار خاطرنشان کرد: مردم از این موضوع گله مند هستند و چهره مناسبی برای شهر ندارد، علاوه بر این که فعالیت این کودکان در جمع آوری زباله خلاف قانون است، باید برای حل این مشکل نیز راه حلی پیدا کنیم.