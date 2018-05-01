اختصاص ۱۳۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت خسارت کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی اظهار داشت: در بودجه سال جاری، یکهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت ۱۰۰ درصدی خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید پیش بینی شده است.

وی افزود: بیمه درختان و باغات نقش بسزایی در تامین بخشی از خسارت باغات دارد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به طرح‌های این معاونت برای توسعه کشت درختان مقاوم، بر استفاده از شیوه‌های نوین در باغداری تاکید کرد و افزود: استفاده از ارقام مقاوم و همچنین پیوند درختان دیرگل با درختان قدیمی از روش‌های کاهش خسارت سرمازدگی است.

وی خاطرنشان کرد: با تغذیه مناسب و رسیدگی به موقع به باغات می‌توان بخشی از درختان را در مقابل سرمازدگی حفظ کرد.‌