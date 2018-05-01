به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پست، «عمیر پرتز» وزیر جنگ پیشین رژیم اشغالگر قدس امروز سه‌شنبه اذعان کرد که تل‌آویو برای جنگی جدید در جبهه شمالی آمادگی ندارد.

وزیر جنگ پیشین رژیم اشغالگر قدس ادامه داد: مشکل اصلی ما این است که ایران تلاش می‌ کند در خاک سوریه تهدید آفرینی کند؛ اما اگر درگیری با ایران روی دهد، مناطق شمالی اسرائیل آمادگی مقابله با آن را ندارد.

«عمیر پرتز» در اشاره به اتهامات شب گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز گفت: باید تلاش کنیم بندهایی به آن (برجام) اضافه شود که ایران را از تداوم تسلیح سازمان‌ های تروریستی در منطقه منع کند؛ زیرا مشکل اصلی ما ایران است که می‌خواهد در سرزمین سوریه، تهدید آفرینی کند.

لازم به ذکر است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در ادامه اقدامات نمایشی پیشین خود علیه ایران با به تصویر کشیدن برخی عکس ها و آنچه وی از آن ها به عنوان اسناد و مدارک یاد کرد، تلاش کرد به افشای به اصطلاح اطلاعات جدیدی درباره فعالیت های هسته ای مخفی ایران پس از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام بپردازد؛ اقدامی که توسط بسیاری از کشورها و نهادهای مهم جهانی تحت عنوان «اطلاعات قدیمی و نامعتبر» به چالش کشیده شد.

در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون قریب به ۱۰ بار در گزارش های جداگانه خود پایبندی ایران به توافق هسته ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» را مورد تأئید قرار داده است، ترامپ تهدید کرده است که در صورت عدم بازبینی در این توافق در مهلت مقرر خود یعنی ۱۲ ماه می (۲۲ اردیبهشت ماه) به صورت یکجانبه از برجام خارج می شود.