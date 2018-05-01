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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۳۴

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

مصدوم محبوس در خودرو از میان آهن پاره ها نجات یافت

مصدوم محبوس در خودرو از میان آهن پاره ها نجات یافت

کرمان - مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از وقوع دو تصادف و نجات مصدوم محبوس شده در خودرو توسط آتش نشانان خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر  اظهار کرد: در ساعت یک و ۳۰ دقیقه شب گذشته از برخورد دو دستگاه خودرو پژو۴۰۵ و رانا در خیابان شهید استاد مطهری آگاه شدیم.

وی گفت: با توجه به شدت حادثه و احتمال حریق بلافاصله خودرو مجهز به تجهیزات امداد و نجات و اطفاء حریق به محل حادثه اعزام شد.

عسکری افزود: توسط آتشنشانان اقدامات اولیه جلوگیری از حریق احتمالی انجام و محل حادثه ایمن شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان همچنین از وقوع تصادفی دیگر که شب گذشته رخ داد سخن گفت و افزود: این تصادف در ساعت یک و ۵۴ دقیقه شب گذشته در خیابان شهید رجایی رخ داد.

وی گفت: طی تماس با مرکز ۱۲۵ سازمان آتش نشانی که خبر از محبوس شدن راننده خودرو می‌داد سریعا خودروی امداد و نجات این سازمان به همراه تیم تخصصی نجات از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام شد.

عسکری در ادامه گفت: در این تصادف یک دستگاه خودرو ال ۹۰ با تیر برق برخورد کرده بود که شدت حادثه موجب مصدومیت شدید و محبوس شدن راننده خودرو در بین آهن پاره ها شده بود که تیم امداد و نجات این سازمان سریعا با انجام عملیات تخصصی نجات اقدام به خروج سرنشین محبوس شده از داخل خودرو کرد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان در پایان گفت: مصدوم این حادثه جهت انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اوژانس شد.

کد مطلب 4286157

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