به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان البرز روز سه شنبه با حضور علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی فرخ زاد معاون عمرانی استانداری و جمعی از مدیران استانی در تالار شهر الوند برگزار شد.

داود محمدی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: مدیران خدمتگزار مردمند و باید از فرصت بدست آمده برای حل مشکلات استفاده کنند.

وی افزود: مسئولیت امانتی در دست همه ماست و اگر از این فرصت که کوتاه است بخوبی استفاده کنیم قادر خواهیم بود اعتماد عمومی را جلب کرده و مردم را همراه نظام کنیم.

محمدی تصریح کرد: مردم بهترین ناظر و داور در خصوص عملکرد مسئولان هستند و اگر درست کار کنیم قدردان خدمات خواهند بود.

رئیس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با توجه به ظرفیت بالای شهرستان البرز بخصوص موقعیت جفرافیایی و داشتن اولین شهر صنعتی کشور امیدواریم با تغییر و تحولات ایجاد شده بتوانیم در توسعه و پیشرفت این شهرستان و نیز رونق دوباره برخی واحدهای تعطیل شده گام برداریم.

وی اظهارداشت: ظرفیت شهرستان البرز اگر درست مدیریت شود و مورد استفاده قرار گیرد می توانیم از این توانمندی درجهت تحقق فرمایش رهبری و شعار امسال درخصوص حمایت از کالای ایران بهره لازم را ببریم.

محمدی ضمن تقدیر از خدمات رضا عسگری فرماندار سابق این شهرستان گفت: فرماندار جدید نیروی توانمندی است که با تجربه لازم می تواند در توسعه شهرستان نقش آفرین باشد.

در ادامه ضمن تقدیر از خدمات رضا عسگری فرماندار سابق، رضا گرسوی به عنوان فرماندار جدید شهرستان البرز معرفی شد.

گروسی پیش از این مدیریت امور شهری استانداری قزوین را بر عهده داشت.

رضا عسگری نیز به عنوان فرماندار شهرستان زنجان منصوب شده است.