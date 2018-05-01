لودریان: اسناد نتانیاهو نشانگر لزوم حفظ برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشت اسنادی که روز گذشته از سوی اسرائیل ارائه شد، نیاز وجود تضمین بلند مدت برای برنامه هسته ای ایران و نیاز به حفظ برجام را نشان می دهد.

لودریان گفت: فرانسه اطلاعات اعلام شده از سوی اسرائیل در مورد فعالیت های هسته ای ایران را مورد توجه قرار می دهد و این اطلاعات باید با جزئیات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: ضروری است که آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران را همچنان ادامه دهد.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در ادامه اقدامات نمایشی پیشین خود علیه ایران با به تصویر کشیدن برخی عکس ها و آنچه وی از آن ها به عنوان اسناد و مدارک یاد کرد، تلاش کرد به افشای به اصطلاح اطلاعات جدیدی درباره فعالیت های هسته ای مخفی ایران پس از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام بپردازد؛ اقدامی که توسط بسیاری از کشورها و نهادهای مهم جهانی تحت عنوان «اطلاعات قدیمی و نامعتبر» به چالش کشیده شد.