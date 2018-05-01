به گزارش خبرگزاری مهر، وحید امیری در ارتباط با قهرمانی سرخپوشان اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنیم که برای دومین سال پیاپی، قهرمان شدیم و این عنوان را به هواداران خودمان تقدیم می‌کنیم.

وی ادامه داد: این قهرمانی خیلی سخت‌تر از قهرمانی سال قبل بود، چون وقتی به اوج می‌رسد، ماندن در اوج به مراتب دشوارتر است. کار خیلی سختی بود ولی در نهایت مزد تلاش خودمان را گرفتیم. البته هواداران همیشه باعث دلگرمی بودند و می‌خواستیم به جبران زحمتی که آنها در گرما و سرما برای حمایت از تیم می‌کشند، این قهرمانی را تقدیم آنها کنیم و خدا را شکر که خجالت زده آنها نشدیم.

امیری درباره ارزیابی خود درباره دلایل دبل قهرمانی سرخپوشان خاطرنشان کرد: یکسری عوامل دیده می‌شود اما عواملی هم هستند که یا دیده نمی‌شوند یا کمتر به چشم می‌آیند. همین تیم در کنار کادر فنی و بازیکنان، تیم پزشکی، تیم تدارکات و عوامل پشتیبانی دارد. اگر مدیریت باشگاه شرایط لازم از تامین منابع مالی تا مقابله با مشکلات ریز و درشت را انجام ندهد، نتیجه نمی‌گیریم. یکسری افراد هم در خود باشگاه مسائل را دنبال می‌کنند. در همین تیم یک مسائلی مثل رفاقت تیم و اراده بچه‌ها اگر نبود، قهرمان نمی‌شدیم. عوامل بسیاری باید درست و عالی کار کنند تا یک تیم مثل پرسپولیس بتواند قهرمان شود و این قهرمانی را هم تکرار کند.

هافبک ملی‌پوش و با اخلاق پرسپولیس درباره بازی با الجزیره تصریح کرد: ما همیشه برای پیروزی به میدان می‌رویم. مواقعی که به این نتیجه نمی‌رسیم، همان طبیعت فوتبال است که برخلاف نظر ما پیش رفته است. ما دنبال یک نتیجه خوب در ابوظبی هستیم تا با دست پر برگردیم و باز باید از همین حالا از هواداران تشکر کنم که همیشه و هر جا از تیم خودشان حمایت می‌کنند.