اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه تهران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، طی احکامی از سوی محمدمهدی حیدریان معاون وزیر و رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سیاستگذاری سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شدند.

علیرضا رضاداد، محمدعلی حسین‌نژاد، آرش رصافی، کاوه قهرمان، جعفر صانعی‌مقدم و سیدصادق موسوی، طی احکامی از سوی محمدمهدی حیدریان به‌عنوان اعضای شورای سیاستگذاری سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شدند.

در متن این احکام آمده است:

«نظر به ضرورت و اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌های سازنده و کارشناسانه در برگزاری مطلوب جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به‌عنوان فراگیرترین فعالیت در حوزه فیلم کوتاه و با توجه به سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «عضو شورای سیاست‌گذاری سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» منصوب می‌شوید.

امید است هم‌اندیشی اعضای فرهیخته شورای سیاست‌گذاری، موجب تحقق اهداف جشنواره و ارائه ایده‌های نو در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم فرهنگی را فراهم نماید.»