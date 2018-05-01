حضور پژوهشکده شورای نگهبان با 60 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، انتشارات «پژوهشکده شورای نگهبان» با بیش از شصت عنوان کتاب در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد.

پژوهشکده شورای نگهبان در این دوره از نمایشگاه کتاب، آثاری با دسته‌بندی‌های گوناگون از قبیل آرا و نظرات شورای نگهبان، مشروح مذاکرات شورای نگهبان، مبانی آرا و نظرات شورای نگهبان، مجموعه قوانین مصوب مجلس به همراه نظرات شورای نگهبان و کتاب‌های تألیفی ـ پژوهشی ارائه می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت بازدید از غرفه انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به بخش ناشران عمومی (شبستان)، راهروی ۹، غرفه ۷ مراجعه نمایند.