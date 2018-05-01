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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۴۲

حضور پژوهشکده شورای نگهبان با 60 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب

حضور پژوهشکده شورای نگهبان با 60 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب

انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران با آثاری در زمینه‌ شورای نگهبان و حقوق اساسی حضور یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، انتشارات «پژوهشکده شورای نگهبان» با بیش از شصت عنوان کتاب در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد.
پژوهشکده شورای نگهبان در این دوره از نمایشگاه کتاب، آثاری با دسته‌بندی‌های گوناگون از قبیل آرا و نظرات شورای نگهبان، مشروح مذاکرات شورای نگهبان، مبانی آرا و نظرات شورای نگهبان، مجموعه قوانین مصوب مجلس به همراه نظرات شورای نگهبان و کتاب‌های تألیفی ـ پژوهشی ارائه می‌کند.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت بازدید از غرفه انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به بخش ناشران عمومی (شبستان)، راهروی ۹، غرفه ۷ مراجعه نمایند.

کد مطلب 4286205

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