مرجع صحت اخبار مرتبط با حصر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نشست دادستان تهران با مدیرمسؤولان روزنامهها روز یکشنبه (۹۷/۰۲/۰۹) با حضور ۱۸ نفر از مدیران مسؤول روزنامهها و به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.
دادستان تهران ضمن گرامی داشت میلاد با سعادت حضرت بقیهالله الاعظم (عج)، توجه رسانهها را به سه موضوع مهم معطوف کرد و گفت: دشمنان در سه محور بیاعتمادی، ناامیدی و ناکارآمدی نظام سرمایهگذاری میکنند تا مردم را نسبت به مسؤولین ناامید، دلسرد و بیاعتماد نموده و نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه برخی رسانهها به گونهای قلم میزنند که گویی جنگ و نزاعی بین مسؤولان وجود دارد، از مدیران مسؤول رسانهها خواست که در انتشار اخبار و مطالب هوشمندی نشان دهند و از ایجاد یاس، ترویج بیاعتمادی جلوهگر ساختن ناکارآمدی نظام پرهیز کنند.
وی با ابراز تاسف از این که برخی نشریات در انتشار مطالب و گزارشها به گونهای عمل میکنند که یکی از این سه محور در مطالب آنها دیده میشود، گفت: دستگاه قضایی با انتقاد، گلایه، انعکاس مشکلات و توجه به مطالبات مردم مخالفتی ندارد و قانون هم منع نکرده است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به خویشتنداری دادستانی تهران در قبال مطبوعات، برخورد را محدود به موارد معدودی دانست که جنبه مجرمانه داشته است و از مدیران مسؤول نشریات خواست که پیش از انتشار اخبار قضایی، صحت و سقم آن را بررسی نمایند.
دادستان تهران رسانهها را از انتشار اخبار کذب و بیپایه بر حذر داشت و با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در اسفند ماه سال گذشته مبنی بر «رفع حصر تا پایان سال» گفت: این خبر خلاف واقع بود که حتی ارزش تکذیب هم نداشت چرا که با فرارسیدن پایان سال، عدم صحت آن برای همگان محرز شد.
وی با طرح این سؤال که چرا نشریات اینگونه اخبار خلاف واقع را منتشر میکنند، تصریح کرد: مرجع پیگیری مسئله حصر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و برای بررسی صحت و سقم اخبار در این زمینه باید به مسؤولان این دبیرخانه مراجعه کرد. جعفری دولت آبادی افزود: انتشار اخبار خلاف واقع در رسانهها امر مطلوبی نیست و وزانت علمی آن روزنامه را در میان مردم پایین میآورد.
دادستان تهران با اشاره به اقدام یکی از رسانهها مبنی بر افشای پرونده ای که هنوز حکم آن قطعیت نیافته است، این قبیل اقدامات را نوعی تخریب قوه قضاییه و دلسرد کردن مردم نسبت به دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: یکی از روزنامهها مفاد یک پرونده را حکم آن قطعی نبوده فاش کرده و متعاقبا بخشی از حکم صادره در دیوان عالی کشور نقض شده است؛ در این فرض با شکایت صاحب حق مدیر مسؤول روزنامه تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد.
وی با بیان این که رسانهها حق ندارند برای جذب مخاطب آبروی افراد را ببرند افزود: در حال حاضر این پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.
جعفری دولت آبادی پرونده دادستان سابق تهران را به عنوان مصداق دیگری مورد اشاره قرار داد و با انتقاد از برخی رسانهها که در رابطه با این پرونده همجمههایی را به دستگاه قضایی وارد کردند، از برخورد با فساد و رسیدگی بدون تبعیض به عنوان یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: متاسفانه خطی که در برخی از رسانههای معاند علیه قوه قضاییه در ماجرای اجرای یک حکم وجود داشت در برخی رسانههای داخلی نیز دیده میشود؛ که چه غوغایی در این زمینه به راه انداختند. در اسفند ماه سال گذشته همه دستورات قضایی لازم برای اجرای حکم صادر شده بود ولی به دلایل و موانعی که متهم ایجاد کرده بود، اجرای حکم عملی نشد.
وی با اشاره به حملات ناجوانمردانه به قوه قضاییه در مورد اجرای این حکم، ادامه داد: قوه قضاییه احکام زیادی اجرا میکند و اینگونه فضاسازیها نشان میدهد که جریانی با هدف ایجاد ناامیدی، دلسردی در مردم و ناکارامد جلوه دادن نظام اسلامی در حال فعالیت است.
جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنانش، به انتشار اخبار قضایی اشاره کرد و گفت: رسانهها در انتشار اخبار قضایی باید صحت و سقم موضوع را بررسی کنند؛ چرا که مطابق قانون، پروندههای احکام قضایی صرفا در موارد معین آن هم پس از قطعیت حکم قابل انتشار است.
وی در ادامه به موضوع آزادی بیان اشاره کرد و بیان داشت: بارها ادعا شده که در ایران آزادی بیان وجود ندارد و خبرنگاران بازداشت میشوند؛ ولی آیا دادستانی تهران میتواند نسبت به خبرنگاری که هفته پیش به امام هشتم (ع) اهانت کرد، بیتفاوت باشد و اقدام نکند.
دادستان تهران با اشاره به دستگیری این فرد هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران افزود: مگر این فرد مجبور بوده که در کشور اسلامی اهانت کند که بعد بخواهد از کشور فرار کند، دادستانی تهران با کسانی که به مقدسات اهانت کنند برخورد خواهد کرد.
وی با رد ادعای مطروحه مبنی بر نبود آزادی بیان، به انتشار مطالبی با عناوینی چون «بازتولید مرتضویها» یا «جدایی دادسرا و سازمان ثبت از قوه قضاییه» که با اهداف خاص در دولت پیشین جلوگیری میشد اشاره کرد و افزود: آیا واقعا مدیران مسؤول بر انتشار اینگونه مطالب نظارت دارند؟
جعفری دولت آبادی همچنین اقدامات دادستانی تهران در سال ۹۶ را مورد اشاره قرار داد و با اعلام آمادگی نسبت به همکاری با رسانهها و استمرار این قبیل جلسات، خاطرنشان کرد: دادستانی تهران بازدید از بازداشتگاهها را مورد توجه قرار داده و در این راستا سال گذشته در شب یلدا دادستان تهران و تعدادی از معاونین دادستانی تهران، بازدید سرزدهای از بازداشتگاه آگاهی داشتیم که منجر به آزادی صد نفر از متهمان با صدور دستورهای مناسب شد.
دادستان تهران از ایجاد گشتهای شبانه در دادسرای تهران و بازدیدهای سرزده از بازداشتگاهها به عنوان اقداماتی موثر در ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی یاد کرد و ادامه داد: با بررسی و بازدید از اماکن مختلف، گزارشهایی را به مسؤولین دستگاههای اجرایی و انتظامی انعکاس داده و رسانهها میتوانند در این زمینه نقش موثری در بهبود خدمترسانی دستگاهها به مردم ایفا نمایند.
وی با بیان اینکه کشیک بامدادی در دادسرای تهران از ۱۲ شب تا ۴ صبح دایر است، گفت: مردم با این گونه اقدامات همواره حضور دادستان را در ساعات مختلف شهر احساس خواهند کرد.
دادستان تهران با خاطرنشان کردن بازدیدهای هفتگی معاونان دادستان از زندانها، رسیدگی به مشکلات زندانیان و وجود ایجاد هشت دایره نظارت بر زندانیان در زندانها و استقرار قضات در زندانهای استان، از مطبوعات خواست در انعکاس اقداماتی که در زندانها صورت گرفته، همکاری نمایند.
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