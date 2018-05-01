به گزارش خبرگزاری مهر،دروزهای داغ مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی ناگهان خبر اعتصاب کارگران سراسر کشور شک بزرگی به اقتصاد رژیم پهلوی وارد آورد و کارگران از رفتن به سر کار امتناع کردند و به صف مبارزه علیه رژیم پهلوی پیوستند این اعتصابات به بهبود سرعت نهضت اسلامی کمک کرد اگر چه در ابتدا بیشتر شعارهای آنها مالی بود اما در ماههای پایانی دیگر دغدغه مالی دربین آنها نبود و بیشتر خواستههای آنها سیاسی بود.
در این بین کارگران کارخانه تراکتور سازی تبریزو ماشین سازی تبریز با پیوستنشان به مردم و با شرکت هر روزه در تظاهرات علیه رژیم پهلوی به گستردگی این تظاهرات دامن میزد. در حالی که کارگران سر کار نمیرفتند در نیازهای روزمره خود مانده بودند .
آیت الله قاضی که نقش محوری درمبارزات علیه رژیم پهلوی داشت به کارگران این دو کارخانه بزرگ از لحاظ مالی کمک میکرد.
ساواک در گزارشی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۷ به این موضوع میپردازد و مینویسد:« برابر اطلاع موثق آقای قاضی طباطبایی مقدار قابل توجهی پول جهت کارگران اعتصابی کارخانجات ماشین سازی و تراکتور سازی بحساب کارگران در بانک بازرگانی واریز و اعتصابیون از آنها استفاده مینمایند.»
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