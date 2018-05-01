تاسیس پایگاه نظامی جدید آمریکا و فرانسه در شمال منبج سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، شرفان درویش سخنگوی شورای نظامی منبج وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک از تاسیس پایگاه جدید آمریکا و فرانسه در منبج سوریه خبر داد.

وی افزود: ما جبهه و آمادگی خود را تقویت کرده ایم و هماهنگی با ائتلاف بین المللی که پایگاه جدیدی در منبج با هدف تضمین حمایتش احداث کرده اند را افزایش دادیم.

درویش گفت: پایگاه آمریکایی-فرانسوی جدید در خط شمالی منبج تجهیز می شود تا به پایگاه های قبلی در غرب شهر افزوده شود و گشت های زمینی و هوایی به منظور مراقبت و حمایت منطقه انجام می شود.

این درحالی است که رسانه ها اوایل ماه گذشته میلادی از شروع احداث پایگاه نظامی جدید در منطقه العون واقع در شمال شهر منبج سوریه از سوی ائتلاف به اصطلاح ضد داعش تا جای پای جدید ائتلاف در حومه شرقی حلب باشد، خبر داده بودند.