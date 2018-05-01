خسارت ۲۳۰ میلیارد ریالی سرما به باغات شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران بناب اظهار کرد: علیرغم اینکه امسال میزان بارندگی در سطح شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل مناسب است ولی همچنان شاهد روان آب کمتری در سطح منطقه هستیم و به غیر از حوزه آبریز دریاچه ارومیه در اکثر استان های کشور شاهد بارش های کمتری هستیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت صرفه جویی در مصارف آب کشاورزی، صنعتی و آب شرب تصریح کرد: با ادامه این وضع شاهد چالش بزرگی در خصوص کم آبی در منطقه بوده و احتمال جیره بندی آب نیز در سطح شهرستان وجود دارد.

رئیس ستاد بحران شهرستان بناب سپس با اشاره به خسارات وارده به اراضی کشاورزی بناب در جریان سرمازدگی فروردین ماه گفت: به ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی از جمله باغات انگور و سردرختی ها خسارت وارد شده است که بر اساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی ۲۳۰ میلیارد ریال میزان خسارات وارده به کشاورزی شهرستان در سرمازدگی فروردین ماه است.

رفیعی به کشاورزان توصیه کرد نسبت به بیمه اراضی کشاورزی و محصولات خود اقدام کنند.

بیماری آنفولانزای مرغی فوق حادپرندگان مهمترین بحران بناب در سال۹۶

این گزارش می افزاید، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب نیز در این جلسه از شیوع بیماری آنفولانزای مرغی فوق حاد پرندگان به عنوان مهم ترین بحران این شهرستان در سال گذشته نام برد و افزود: علاوه بر استان آذربایجان شرقی ۲۰ استان دیگر کشور درگیر این بیماری بودند و شهرستان بناب نیز بیشترین خسارات را در این زمینه متحمل شد.

عبدالرضا حنیفی تصریح کرد: در اثر این بیماری ۳۱ واحد مرغداری در بناب دچار آسیب شدند و ۷۸۰ هزار قطعه مرغ، ۳۹ تن تخم مرغ و ۲۸۰ تن دان مرغ معدوم شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط واحدهایی که دارای بیمه بودند ۳۲ میلیارد ریال به مرغداران خسات دیده و ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به تخم مرغ داران شهرستان خسارت پرداخت شد.

به گفته حنیفی، از ۳۱ واحد مرغداری خسارت دیده ۱۵ واحد دارای مجوزهای قانونی نبوده و متأسفانه شاهدیم که این واحدها همچنان به جوجه ریزی در این واحدها اقدام می کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی بناب ادامه داد: علیرغم اینکه بنا به دستور مقام قضایی ۱۶ واحد از واحدهای مرغداری غیرمجاز پلمپ شده اند ولی صاحبان این واحدها در اقدامی خودسرانه فک پلمپ کرده و همچنان بطور غیرقانونی اقدام به فعالیت می کنند که جا دارد ستاد بحران شهرستان به این موضوع ورود کند تا امسال نیز شاهد اتفاقات سال قبل در واحدهای مرغداری بناب نباشیم.

حنیفی تأکید کرد: بدلیل عدم تمکین صاحبان واحدهای مرغداری غیرمجاز احتمالاً امسال نیز شاهد بحران سال قبل در این واحدها باشیم.

کاهش برداشت ۱۰ هزار و ۷۵۰ تن انواع محصولات کشاورزی

بنابراین گزارش، معاون جهاد کشاورزی بناب نیز در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان با اعلام اینکه سرمای بهاره به ۳ هزار و ۱۵ هکتار از اراضی بناب بین ۲۰ الی ۹۰ درصد خسارت وارد کرده است؛ افزود: بر اثر این سرمازدگی شاهد کاهش برداشت ۱۰ هزار و ۷۵۰ تن انواع محصولات کشاورزی در سطح شهرستان خواهیم بود.

علیزاده در عین حال اظهار کرد: میزان خسارات وارده به اراضی کشاورزی بناب در سرمای بهاره نسبت به سایر شهرهای استان کمتر است.

به گفته وی، در بارندگی های اخیر بارش تگرگ نیز خساراتی را به اراضی کشاورزی در روستای آلقو از توابع بناب وارد کرده است که کارشناسان جهاد کشاورزی در حال استخراج میزان خسارت هستند.

معاون جهاد کشاورزی بناب با اشاره به قرار گرفتن شهرستان بناب در حاشیه دریاچه ارومیه بیان کرد: ریزگردهای ناشی از پسروی آب دریاچه ارومیه اکثریت مردم را با مشکل تنفسی روبرو کرده و این پدیده به یک بحران زیست محیطی تبدیل شده است که امیدواریم مسئولان قدم های اساسی را برای حل این معضل بزرگ برداشته باشند.

جمع آوری آب های سطحی در برخی نقاط شهر بناب

این گزارش حاکی است، شهردار بناب نیز در ادامه این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: شهرداری نیز مدیریت صرفه جویی آب را در اولویت کارهای خود قرار داده و با حذف چمن کاری و شستشوی خیابان ها قدم های اساسی را در این راستا برداشته است.

نادر داوودی همچنین از قطره ای و مکانیزه کردن تمام مکان های شهرداری برای آبیاری درختان و فضای سبز خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری برای جمع آوری آب های سطحی در برخی نقاط شهر در زمان بارش ها تصریح کرد: شهرداری اقدامات مؤثری را در برخی محلات این شهر برای رفع این معضل برداشته است.

داوودی کلیددار شهر بناب افزود: در این ارتباط اصلاح ورودی روستای زاوشت، سه راهی روستای قره چپق و بلوار استاد شهریار جزو برنامه های شهرداری است و این سازمان امسال ۲ میلیارد ریال اعتبار برای رفع موانع در ورودی روسای زاوشت اختصاص داده است.

ضرورت تخصیص اعتبار مورد نیاز برای لایروبی پل ها

بنابراین گزارش، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بناب در این جلسه با اشاره به بررسی نقاط ضعف و قوت شریان های حیاتی در سطح شهرستان گفت: پل هایی که در مسیر خطر سیلاب هستند، اکثریت این پل ها نیاز به لایروبی دارند و لایروبی این پل ها نیز مستلزم تأمین و پرداخت اعتبار هستند.

علیرضا سلیمانی فر با تأکید بر ضرورت تخصیص اعتبار مورد نیاز برای لایروبی پل ها افزود: اکثریت این پل ها قدیمی هستند و پل صوفی چای یکی از قدیمی ترین پل ها در این شهرستان است که نیاز به ترمیم و مرمت دارد.

وی یادآور شد: اعتبارات راهداری شهرستان بناب جوابگوی نیازهای شهرستان نبوده و در شرایط فعلی به جهت عدم تأمین اعتبار لازم قادر به انجام خط کشی جاده ها نیستیم.