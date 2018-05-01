حرکت در مسیر قانون را در فرمانداری البرز با جدیت ادامه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی در مراسم تکریم از فرماندار سابق البرز که با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی که تالار شهر الوند برگزار شد اظهارداشت: همه باید قانونگرا باشیم تا کارها جلو برود.

وی افزود: در دوره مدیریت خود تلاش می کنیم در چارچوپ قانون برای تحقق و خواسته های دولت گام برداریم و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

گروسی بهره گیری از مدیران شایسته و متخصص را در برنامه ها و الویت های کاری خود دانست و گقت: با استفاده از نیروهای متخصص در حوزه های مختلف برای پیشبرد اهداف والای نظام مقدس جمهوری و همچنین تحقق وعده های دولت تدبیرو امید گام برخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: باید به گونه ای کار کنیم تا مردم خدمات دولت را احساس کنند و برای همراهی با کارها مشارکت داشته باشند.