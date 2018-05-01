اعلام تغییرات پیش نویس تفاهم نامه اربعین/هزینه روادید به ریال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،‌ شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با اشاره به اینکه پیش نویس تفاهم نامه همکاری ایران و عراق در اربعین حسینی در ۹ بند تدوین شده است، اظهار داشت: در عمده محورهای تفاهم نامه توافق حاصل شد اما سه مورد ذیل بندهای این تفاهم نامه خارج از اختیارات تصمیم گیری هیات عراقی بود و برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به دولت عراق ارجاع داده و پیگیری این امر به سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق و هیات دولت این کشور محول شد.

حیدری افزود: این تفاهم نامه پس از تعیین تکلیف موارد یادشده، به امضای وزرای کشور ایران و عراق خواهد رسید.مدیرکل امور مرزی وزارت کشور درباره نحوه پرداخت هزینه روادید گفت: ایرانیان با پرداخت معادل ریالی هزینه به سفارت عراق، می توانند روادید خود را دریافت کنند و در مقابل بانک مرکزی معادل مبلغ ریالی روادید را به یورو به سفارت عراق تحویل خواهد داد.

افزایش اعتبار تفاهم نامه اربعین

وی تاکید کرد: پیش از این، مدت اعتبار تفاهم نامه اربعین میان دو کشور یک ساله بود که مقرر شد اعتبار این تفاهم نامه سه ساله شود و البته در سالهای بعد در صورت نیاز به تغییر و یا اصلاح برخی موارد در چارچوب تفاهم نامه تغییرات اعمال شود.

حیدری با بیان اینکه روان سازی صدور روادید و پیش بینی بازگشایی مرز خسروی، قبل از موسم اربعین، از مهمترین بندهای پیش نویس تفاهم نامه همکاری بین دو کشور در موسم اربعین است، افزود: در پیش نویس این تفاهم نامه علاوه بر بازگشایی مرز خسروی, پیشنهاد شد تا مرز سومار در کرمانشاه نیز در صورت اضطرار مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به مرز سومار در کرمانشاه خاطر نشان کرد: با تصمیمات اتخاذشده مقرر شد در شرایط اضطراری و در صورت بروز مشکل در مرزها، از مرز سومار برای تردد زائرین پیش بینی شود.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور به تسهیل در تردد مواکب اشاره کرد و افزود: سال گذشته مشکلی برای تردد موکبها ایجاد شد به طوری که طرف عراقی عبور آنها را متوقف کرد،‌ بر همین اساس امسال توافق کردیم تا با سهولت تردد موکبها،مشکلی در مرزها نداشته باشیم.

بررسی تردد از مرزهای دریایی با طرف عراقی

وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بهداشت و درمان در اربعین برای زائران بهبود می یابد گفت: با همکاری وزارت بهداشت عراق, وضعیت بهداشت در مسیر پیاده روی در زمان اربعین تسهیل می شود. همچنین بیمه زائران نیز مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

شهریار حیدری با بیان اینکه بحث مرزهای هوایی و استفاده از مرز های دریایی نیز مورد توافق دو طرف قرار گرفت گفت: ما تمام تلاش خود را برای تسهیل سفر زائران اربعین از زمان ثبت نام و ورود تا استقرار و برگشت تسهیل انجام می‌دهیم و به نظر می‌رسد امسال اعزام زائران اربعین بهتر از سال گذشته باشد. البته سال ۹۶ یکی از بهترین سالهای برگزاری این بود چرا که مشکل امنیتی نداشتیم.