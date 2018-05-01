به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی، عصر سه شنبه، در آیین تودیع و معارفه مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان، خطاب به مسئولان نوسازی، اظهار کرد: پیمانکاران بازوان پرتوان نوسازی مدارس هستند و این را باید سرلوحه کار قرار دهید.
وی افزود: برآوردها را در مناقصات رعایت کنید و کمک حال آنها باشید زیرا اگر آنها زمین بخورند دستگاه ضرر خواهد کرد.
کوسه غراوی تصریح کرد: پیمانکاران، مجمع خیران و همه باید به هم کمک کنیم تا توسعه فضای آموزشی که از اولویتهای کشور است، محقق شود.
وی با بیان این که توسعه متوازن باید در نظر گرفته شود و شرق و غرب استان را با یک نگاه ببینیم، ادامه داد: درصد مدارس تخریبی در شرق استان بیشتر است.
نماینده مردم شرق گلستان در مجلس در پایان اظهار امیدواری کرد با گسترش سرانههای آموزشی فضای خوب و مستحکمی برای آیندگان فراهم شود تا در آن جا تحصیل کرده و به درجات عالی برسند.
اعتبار خوبی برای نوسازی مدارس در بودجه ۹۷ دیده شده است
در ادامه علیرضا ابراهیمی، نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی علیرغم اقتدار، دچار گرفتاری ها و مشکلات است.
وی با بیان این که نظام استکبار همواره تلاش می کند تا نظام را از مسیر الهی دور کند، افزود: برجام قطعاً در آینده دیپلماسی کشور ماندگاری نخواهد داشت.
ابراهیمی گفت: تنها امید، تکیه به درون و همت بچه های این سرزمین کارگشای ما خواهد بود؛ همه با هم باید برای اعتلای رشد و کشور گام برداریم.
وی افزود: در بودجه ۹۷، اعتبار خوبی برای نوسازی و تجهیز مدارس در نظر گرفته شده و امیدوارم در این سال شاهد رشد خوبی در این زمینه باشیم.
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