حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مه اظهار کرد: نیمه شعبان روز مولود بهترین امام معصوم(ع) و امید مسلمانان جهان است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان همواره به دنبال تحریف مهدویت هستند و همیشه از ظهور وحشت دارند، افزود: آنان همواره به دنبال تحلیل و تئوری هستند که آیا چنین شخصیتی خواهد آمد و یا حکومت‌های دیگر همچنان سر پا خواهند ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه همه مسلمانان منتظر ظهور مهدی (عج) هستند تا حکومت جهانی بر پا شود، گفت: روز نیمه شعبان روز امید مسلمانان و تمهید مقدمات برای رسیدن به حکومت جهانی است.

وی جشن نیمه شعبان را جشن سربلندی، آینده‌نگری، عزت، منزلت و کرامت مسلمانان دانست و افزود: با توجه به اینکه داشتن جامعه‌ای شاداب و بانشاط یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید نسبت به برگزاری جشن و شادی عقلانی از آن حمایت خواهیم کرد.

ولی نژاد اظهار کرد: جشن نیمه شعبان که به‌صورت خیابانی برگزار می‌شود از جشن‌هایی است که باید مراقبت شود تا خلاف شرع عمل نشود و از پخش آهنگ و یا عملی که موجب رنجش امام عصر (عج) می‌شود باید خودداری کرد.

وی با اشاره به اینکه در برگزاری جشن نیمه شعبان نباید مزاحمت عمومی ایجاد کرد، افزود: در برگزاری این جشن باشکوه باید نسبت به نظافت اجتماعی هم دقت کافی را داشت.