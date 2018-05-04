به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک سال قبل کوراش به عنوان یک رشته رسمی در بازیهای آسیایی معرفی شد. توانایی های این رشته در کسب مدال، ظرفیت جدیدی در بهبود جایگاه کاروان اعزامی ایران پیش روی ورزش کشور قرار داد. همین موضوع موجی از شور و اشتیاق درجامعه کوراش ایران پدید آورد.

پس از این خبر مسرت بخش برای اهالی این رشته، ملی پوشان کوراش به عناوین با ارزشی چون نایب قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا دست پیدا کردند تا نوید کسب مدالهای با ارزش در جاکارتا را دهد.

دراین راستا شورای راهبردی کوراش تشکیل و برای حضور در بازیهای آسیایی برنامه عملیاتی به فدراسیون و ستاد این بازیها در آذرماه ۹۶ ، اردوهای آماده سازی باحمایت استانهای عضو این شورا و عمدتا خراسان شمالی پیگیری شد. در آخرین جلسه مشترک فدراسیون و ستاد بازیها مقرر شد در ابتدای سال ۹۷ منابع مالی از طریق فدراسیون در اختیار این انجمن قرار گیرد .

متاسفانه علی رغم گذشت پنج ماه از شروع اردوهای تیم ملی آقایان و بانوان و در حالی که کمتر از ۳ ماه دیگر زنگ آغاز این بازیها به صدا در خواهد آمد، مشکلات مالی و تزریق نشدن منابع مالی اردوهای تیم ملی را به حالت تعلیق در آورده است .

کورش خسرویار مدیر تیم های ملی و دبیر انجمن کوراش کشور در این مورد به خبرنگار مهر گفت : از آذزماه اردوهای تیم ملی در دو رده آقایان و بانوان تشکیل و هر مرحله با دشواری فراوان در استانهای یزد، زنجان، خراسان شمالی و رضوی و با توجه به ارتباط دوستانه با مسولان این استانها برگزار گردید.

وی افزود: متاسفانه در آستانه اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در هند نیز که مهمترین رقابتهای آمادگی برای بازیهای آسیایی جاکارتا به شمار می رفت، مشکلات مالی این اعزام پراهمیت را تا آستانه لغو قرارداد و اگر مساعدت مالی مسولان خراسان شمالی نبود اعزام به این رقابتها هم انجام نمی شد.

این داور بین المللی کوراش کشورمان ادامه داد: بعد از بازگشت از رقابتهای قهرمانی آسیا و کسب ۷ مدال رنگارنگ از این رقابتها همچنان بی مهری ها ادامه داشته و اردوی آخر را دوباره در خراسان شمالی برگزار کردیم ، به نظرمی رسد ، نگاه بی تفاوت مسولان به این رشته فرصت افتخار آفرینی و کسب مدال در رقابتهای آسیایی جاکارتا را از بین خواهد برد .

دبیر انجمن کوراش با اشاره دوباره به مشکلات مالی اظهار داشت: در حال حاضر همین دست معضلات و عدم اسکان ملی پوشان در آکادمی ملی المپیک، تامین نشدن منابع مالی برای تداوم برنامه های آماده سازی تمامی اردوهای تیم ملی را به تعطیلی کشانده است.

پیگیریهای خبرنگار مهر به این نتیجه رسید که رایزنی های انجام شده بین مسئولان انجمن کوراش، رئیس فدراسیون و سرپرست کاروان اعزامی در راه تامین منابع مالی بی نتیجه مانده و به نظر می رسد بی توجهی مسئولان کاروان اعزامی به موقیعت این رشته، ورزش کشور از فرصت بهرهمندی از ظرفیت های بالای این رشته در کسب مدال محروم خواهد کرد .