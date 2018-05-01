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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

معاون امور عمرانی استاندار گلستان:

تراکم جمعیتی در مدارس کشور ۲۲ نفر است

تراکم جمعیتی در مدارس کشور ۲۲ نفر است

گرگان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: تراکم جمعیتی بالایی در اوایل انقلاب در مدارس کشور وجود داشت که اکنون به ۲۲ نفر در یک کلاس رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان اظهار کرد: یکی از افتخارات نظام جمهوری این است که ساخت و ساز مدارس بعد از انقلاب پیشرفت خوبی داشته است.

وی با بیان این که مدارس ما بسیار قدیمی، نامتوازن و ناایمن بود، ادامه داد: بعد از انقلاب مدارس با اصول ایمنی و امن در برابر زلزله و حوادث ساخته شد و بودجه‌های خوبی برای آن در نظر گرفته شد.

نوسازی دستگاه اجرایی تخصصی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: تراکم جمعیتی بالایی در اوایل انقلاب وجود داشت، به طور متوسط ۴۰ نفر در یک کلاس بودند در حالی که نرم جهانی ۱۶ است و این عدد اکنون در کشور به ۲۲ رسیده و زحمات نیروهای نوسازی را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: یکی از حسن‌های نوسازی کشور این است که دستگاه اجرایی تخصصی و مسلط به امور ساختمان است و بسیاری از دستگاه‌ها از نیرو و مشاورهای آن استفاده می‌کنند.

غراوی به رتبه اول نوسازی استان در ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت: این نشان از دلسوزی و تجربه رو به گسترش آن‌هاست.

وی همچنین افزود: ساخت مدارس به صورت متوازن و به نسبت به جمعیت از اولویت‌هاست، ما باید مدارس را جایی که نیاز است بسازیم.

غراوی توضیح داد: اگر در جاهایی مدرسه بسازیم که افراد آن مهاجرت می‌کنند خیلی از مدارس خالی و بدون استفاده می‌ماند هرچند که در گلستان تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی اظهار کرد: نظام برنامه ریزی استان به گونه‌ای باشد که بهره مندی بیشتری از مدارس صورت گیرد؛ در جایی که مدرسه می‌سازیم با اطمینان خاطر بگوییم که فرزندان ما از آن استفاده می‌کنند.

درجاسازی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: در پهنه برخی از شهرها به علت گرانی زمین، به صرفه نیست که دولت برای ساخت مدارس، زمین خریداری کند بنابراین درجاسازی شروع شده است.

غراوی گفت: تنها وزارتخانه‌ای که تغییر فضای کاربری آموزشی دارد آموزش و پرورش است، این امر نیازمند مؤلفه‌هایی از قبیل همزمانی جایگزینی، موافقت وزیر آموزش و پرورش و یک دلیل توجیهی است.

وی با بیان این که باید به آینده فرزندان فکر کنیم، اضافه کرد: توسعه پایدار یعنی این که حقوق نسل‌های بعد را هم در نظر بگیریم و حتی به یک مترمربع فضا اجازه تغییر کاربری ندهیم.

غراوی گفت: اگر فضای آموزشی در منطقه‌ای وجود ندارد در طرح‌های جامع و تفضیلی منعکس کنیم تا آن نیازها هم در نظر گرفته شود.

کد مطلب 4286288

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