به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلیمانی امروز در دیدار با فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان صحنه از عملکرد خوب پلیس در بخش های مختلف قدردانی کرد.

وی ادامه داد: با وجود گستردگی حوزه وظایف پلیس، اقدامات خوبی در بخش های مختلف انجام و امنیت خوبی بر جامعه حکمفرماست که نتیجه تلاش های شبانه روزی ماموران پلیس است.

سلیمانی یادآوری کرد: نزدیک شدن پلیس به مردم باعث شده آن ها این نیروی نظامی را از خود دانسته و همکاری خوبی با ماموران پلیس داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حرکت پلیس به سوی دانش محوری و مردم داری موفقیت های خوبی را در عرصه های مختلف نصیب آن ها کرده که در کاهش وقوع انواع جرائم نمودار شده است.

وی گفت: با تلاش های شبانه روزی پلیس شهرستان صحنه شاهد امنیت خوبی در سطح این شهرستان هستیم که باید صمیمانه از فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان قدردانی کرد.

سلیمی اظهار کرد: در ایام نوروز مسافران نوروزی رضایت خوبی از عملکرد پلیس شهرستان صحنه داشتند که این بیانگر تلاش های شبانه روزی پرسنل و ماموران انتظامی است.

در این دیدار همچنین فرمانده انتظامی شهرستان صحنه نیز از آمادگی پلیس این شهرستان برای خدمت به مردم و تامین امنیت کامل شهروندان خبر داد.

سرهنگ بهروز فخری گفت: امروز همه کارکنان انتظامی شهرستان صحنه به عنوان سرباز ولایت آماده جانفشانی در راه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و با همه توان در مقابل دشمنان انقلاب ایستاده اند.