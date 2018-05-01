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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۴۳

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه: 

مردم رضایت خوبی از عملکرد پلیس در بخش‌های مختلف دارند 

مردم رضایت خوبی از عملکرد پلیس در بخش‌های مختلف دارند 

کرمانشاه- نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: با اقداماتی که طی سال های اخیر توسط نیروی انتظامی انجام شده است، مردم رضایت خوبی از عملکرد این مجموعه دارند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلیمانی امروز در دیدار با فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان صحنه از عملکرد خوب پلیس در بخش های مختلف قدردانی کرد.

وی ادامه داد: با وجود گستردگی حوزه وظایف پلیس، اقدامات خوبی در بخش های مختلف انجام و امنیت خوبی بر جامعه حکمفرماست که نتیجه تلاش های شبانه روزی ماموران پلیس است.

سلیمانی یادآوری کرد: نزدیک شدن پلیس به مردم باعث شده آن ها این نیروی نظامی را از خود دانسته و همکاری خوبی با ماموران پلیس داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حرکت پلیس به سوی دانش محوری و مردم داری موفقیت های خوبی را در عرصه های مختلف نصیب آن ها کرده که در کاهش وقوع انواع جرائم نمودار شده است.

وی گفت: با تلاش های شبانه روزی پلیس شهرستان صحنه شاهد امنیت خوبی در سطح این شهرستان هستیم که باید صمیمانه از فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان قدردانی کرد.

سلیمی اظهار کرد: در ایام نوروز مسافران نوروزی رضایت خوبی از عملکرد پلیس شهرستان صحنه داشتند که این بیانگر تلاش های شبانه روزی پرسنل و ماموران انتظامی است.

در این دیدار همچنین فرمانده انتظامی شهرستان صحنه نیز از آمادگی پلیس این شهرستان برای خدمت به مردم و تامین امنیت کامل شهروندان خبر داد.

سرهنگ بهروز فخری گفت: امروز همه کارکنان انتظامی شهرستان صحنه به عنوان سرباز ولایت آماده جانفشانی در راه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و با همه توان در مقابل دشمنان انقلاب ایستاده اند.

کد مطلب 4286293

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