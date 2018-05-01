به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاکرمی در جلسه شورای اداری با محوریت کاهش و پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی شهرستان پلدختر اظهار داشت: فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های مختلف به‌ویژه با رعایت شرایط سنی لازمه استفاده از فضای مجازی است.

وی افزود: امروزه با توجه به گستردگی و انعکاس سریع اطلاعات از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که آسان‌ترین راه نفوذ دشمن است، می‌تواند از این راه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دینی، اعتقادی و ... به کشور ضربه بزند.

معاون پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری لرستان بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ابتدا باید بر اساس ساختارهای فرهنگی جامعه اسلامی که برگرفته از اعتقادات و سیره نبوی و علوی است استفاده درست از فضای را آموزش داد.

شاکرمی افزود: با توجه به اینکه استفاده از این پدیده در کشورهای دیگر نیز بر اساس شاخص‌هایی مشخص‌شده است خانواده‌ها باید برای استفاده از این فضا به‌ویژه کودکان و نوجوانان سواد رسانه‌ای پیدا کنند.

وی مراقبت فرهنگی از کودکان، نوجوانان و جوانان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استفاده نادرست، نابجا و غیراصولی از فضای مجازی تهدیدی علیه بنیان خانواده و ناامنی و تبعات زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری لرستان بر فرهنگ‌سازی درزمینهٔ نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی در بین خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: فضای مجازی علاوه بر فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند برای جوانان با جاذبه‌هایی که دارد آن‌ها را به سمت کانون‌های جرم سوق می‌دهد.

شاکرمی گفت: بنابراین بهتر است مسئولان برای روبرو شدن با پدیده‌ای مانند فضای مجازی ابتدا نحوه درست استفاده از آن را آموزش دهند و جامعه برای پذیرش آن آمادگی لازم را پیدا کند.

وی افزود: استفاده از فضای مجازی نیازمند زمینه‌سازی مدیریت و نظارت درست است تا بتوان در این فضا سیر کرد و لازم است قوانین مختص این حوزه به‌صورت شفاف وضع گردد تا بتوان در صورت لزوم و با حکم قضایی با جرائم فضای مجازی برخورد کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: بسیاری از نقشه‌های دشمنان از طریق فضای مجازی به کشور و به‌ویژه جمعیت جوان وارد می‌شود اما مجازات کیفری آخرین چاره نیست.

شاکرمی گفت: امروز بیش از نیمی از مردم به‌عنوان کاربران فضای مجازی از آن استفاده می‌کنند و با این فضا سروکار مستقیم دارند بنابراین برای استفاده از سرورهای داخلی مسئولان و شورای عالی فضای مجازی باید راهکارهای لازم را ارائه دهند.