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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

معاون دادگستری لرستان تأکید کرد؛

ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی

ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی

پلدختر- معاون دادگستری لرستان بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاکرمی در جلسه شورای اداری با محوریت کاهش و پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی شهرستان پلدختر اظهار داشت: فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های مختلف به‌ویژه با رعایت شرایط سنی لازمه استفاده از فضای مجازی است.

وی افزود: امروزه با توجه به گستردگی و انعکاس سریع اطلاعات از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که آسان‌ترین راه نفوذ دشمن است، می‌تواند از این راه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دینی، اعتقادی و ... به کشور ضربه بزند.

معاون پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری لرستان بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ابتدا باید بر اساس ساختارهای فرهنگی جامعه اسلامی که برگرفته از اعتقادات و سیره نبوی و علوی است استفاده درست از فضای را آموزش داد.

شاکرمی افزود: با توجه به اینکه استفاده از این پدیده در کشورهای دیگر نیز بر اساس شاخص‌هایی مشخص‌شده است خانواده‌ها باید برای استفاده از این فضا به‌ویژه کودکان و نوجوانان سواد رسانه‌ای پیدا کنند.

وی مراقبت فرهنگی از کودکان، نوجوانان و جوانان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استفاده نادرست، نابجا و غیراصولی از فضای مجازی تهدیدی علیه بنیان خانواده و ناامنی و تبعات زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری لرستان بر فرهنگ‌سازی درزمینهٔ نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی در بین خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: فضای مجازی علاوه بر فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند برای جوانان با جاذبه‌هایی که دارد آن‌ها را به سمت کانون‌های جرم سوق می‌دهد.

شاکرمی گفت: بنابراین بهتر است مسئولان برای روبرو شدن با پدیده‌ای مانند فضای مجازی ابتدا نحوه درست استفاده از آن را آموزش دهند و جامعه برای پذیرش آن آمادگی لازم را پیدا کند.

وی افزود: استفاده از فضای مجازی نیازمند زمینه‌سازی مدیریت و نظارت درست است تا بتوان در این فضا سیر کرد و لازم است قوانین مختص این حوزه به‌صورت شفاف وضع گردد تا بتوان در صورت لزوم و با حکم قضایی با جرائم فضای مجازی برخورد کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: بسیاری از نقشه‌های دشمنان از طریق فضای مجازی به کشور و به‌ویژه جمعیت جوان وارد می‌شود اما مجازات کیفری آخرین چاره نیست.

شاکرمی گفت: امروز بیش از نیمی از مردم به‌عنوان کاربران فضای مجازی از آن استفاده می‌کنند و با این فضا سروکار مستقیم دارند بنابراین برای استفاده از سرورهای داخلی مسئولان و شورای عالی فضای مجازی باید راهکارهای لازم را ارائه دهند.

کد مطلب 4286294

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