استان بوشهر ظرفیت بالایی برای توسعه روابط با تاجیکستان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر سهشنبه در نشست با سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای خوبی در زمینههای مختلف است که قابلیت خوبی برای گسترش روابط با دیگر کشورها دارد.
وی خواستار توسعه روابط با کشور تاجیکستان درزمینههای مختلف شد و ادامه داد: ایران و تاجیکستان دارای پیوند عمیقی هستند و هر دو کشور دارای تمدنی غنی و فرهنگی قوی هستند.
استاندار بوشهر با اشاره به دانایی، فرهنگی و روشنگری مردم استان بوشهر، اضافه کرد: استان بوشهر در گذشته پایتخت اقتصادی و تجارت این سرزمین بوده و اکنون پایتخت انرژی کشور است.
وی خواستار ایجاد زمینه تعاملات تجاری، فرهنگی و اقتصادی ایران و تاجیکستان شد و بیان کرد: استان بوشهر در زمینه گردشگری نیز ظرفیتهای عظیمی دارد که باید زمینه رونق گردشگری در این استان فراهم شود.
توسعه همکاری ایران و تاجیکستان
سفیر تاجیکستان در ایران نیز اظهار داشت: تاجیکستان دارای اشتراکات بسیار زیادی با ایران است و شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی دارد.
نعمتالله امامزاده به ظرفیتهای بالای استان بوشهر اشاره کرد و افزود: ظرفیتهای گردشگری استان بوشهر فرصت خوبی برای توسعه سرمایهگذاری است و باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه کشور تاجیکستان میتواند میزبان خوبی برای توسعه فعالیتهای تجاری با ایران باشد، گفت: توسعه مناسبات همکاری ایران و تاجیکستان به صورت جدی دنبال میشود.
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