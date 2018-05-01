دادگاهی در آمریکا، ایران را به ۶ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک قاضی آمریکائی ایران را با ادعای دخالت در حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی و ماجرای حمله به مرکز تجارت جهانی درشهر نیویورک به پرداخت بیش از ۶ میلیارد دلار غرامت متهم کرد.

علیرغم اینکه وی مدعی است ایران به هواپیماربایان آموزش هائی داده است، اما به گزارش الجزیره تحقیقات رسمی در آمریکا تا کنون هیچ شاهدی درباره دخالت های ادعائی تهران در این حادثه نیافته است.

بر این اساس، «جورج بی دنلیز» (George B Daniels) قاضی دادگاهی در جنوب نیویورک؛ دولت ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی را مسئول کشته شدن بیش از هزار نفر در حمله تروریستی یازده سپتامبر دانسته است.

بر اساس حکم صادره از سوی وی، ایران باید ۱۲.۵ میلیون دلار به ازای هر همسر بازمانده از این ماجرا، ۸.۵ میلیون دلار برای والدین هر قربانی، ۸.۵ میلیون دلار به ازای هر فرزند و نیز ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار به ازای هر برادر یا خواهر قربانیان این ماجرا پرداخت کند.