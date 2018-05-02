ضرورت توسعه فرهنگی در مناطق روستایی/ استعداد یابی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهبانی پور شامگاه سه شنبه در جشنواره فرهنگ و هنر دهستان زیلایی افزود: ریشه درخت توسعه رشد فرهنگی است و تلاش همه جانبه برای افزایش و گسترش ظرفیت های فرهنگی مورد تاکید است.

دهبانی پور با بیان اینکه توسعه فرهنگی زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، اظهار کرد: تحقق توسعه فرهنگی در مناطق مختلف استان ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: استعداد یابی و شکوفایی استعدادها و توانمندی ها از جمله هدفگذاری های گسترش برنامه های فرهنگی در مناطق روستایی است.

دهبانی پور بر امید و نشاط بخشی به بخش های مختلف جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: مردم ما ولی نعمتان انقلاب هستند و ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه به اعتلای بیش از پیش کشور و استان کمک می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: با همت استاندار و سایر مسئولین، رشد و رفع مشکلات مناطق مختلف استان عملیاتی شده و در منطقه زیلایی نیز هدفگذاری هایی انجام شده است.