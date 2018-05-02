به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سهشنبه (به وقت آمریکا)، پس از این که اظهارات مقامات دولت ترامپ در مورد تجارت چین، و سخنان وزیر اقتصاد مکزیک در مورد قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی، نفتا، دلیلی برای خوشبینی فراهم آورد، اساندپی ۵۰۰ اندکی رشد کرد.
وزیر اقتصاد مکزیک، آلفونسو گوآخاردو، گفت که کشورش هفته آینده به طرح پیشنهادی آمریکا در مورد قوانین تجارت خودرو، تحت نفتا، پاسخ میدهد و درصورتی که مذاکرهکنندگان خلاقیت و انعطافپذیری کافی داشته باشند، دسترسی به توافق امکانپذیر است.
پیش از آن، نماینده تجاری آمریکا، رابرت لایتایزر، گفت که او مایل نیست سیستم اقتصادی چین را عوض کند، بلکه به دنبال محدود کردن آسیبی است که از آن سیستم به ایالاتمتحده میرسد تا به این وسیله رقابت خارجی را تقویت کند.
خبرهای تشویقکننده تجاری باعث شد نگرانیهای ناشی از تورم، که در ابتدای معاملات امروز بازارها را با افت روبرو کرده بود، متوازن شوند
شاخص صنعتی داوجونز ۶۴.۱ واحد یا ۰.۲۷ درصد افت کرد و به ۲۴۰۹۹.۰۵ واحد رسید. اساندپی ۵۰۰ توانست ۶.۷۵ واحد یا ۰.۲۵ درصد رشد کند و به ۲۶۵۴.۸ واحد برسد. کامپوزیت نزدک ۶۴.۴۴ واحد یا ۰.۹۱ درصد جهش کرد و به ۷۱۳۰.۷۰ واحد رسید.
علیرغم سود اندک روز سهشنبه، سرمایهگذاران همچنان میگویند که از هشدارهای شرکتها در مورد افزایش هزینهها در آینده، نگران هستند. این علیرغم این صورت میگیرد که فصل اعلام درآمد کنونی، که حالا نیمی از آن سپری شده است، شاهد بیشترین سود شرکتها در ۷ سال اخیر بوده است.
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