بازار آشفته رهن و اجاره مسکن در ایلام/ مسکن مهر مشکل را حل نکرد

خبرگزاری مهر-گروه استانها: افزایش سرسام آور رهن و اجاره مسکن در این استان به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است به طوری خیلی از خانواده های فاقد مسکن توان پرداخت کرایه های زیاد را ندارند و مسئولان استانی هم برای کنترل بازار آشفته رهن واجاره اقدامی انجام نداده اند.

اسکلت برافراشته شده مسکن مهر که قرار بود مشکلات مسکن مردم این دیار را حل کند، حال نه تنها مشکل مسکن را حل نکرده بلکه عدم ساخت وساز اصولی، مکان یابی نادرست و از همه مهمتر غریبه بودن مردم با فرهنگ آپارتمان نشینی سبب افزایش مشکلات فراوانی شده است.

مردم معتقد هستند عدم برنامه ریزی درست مسئولان وقت سبب شده بیش از دو هزار واحد مسکن مهر با پیشرفت ۸۰ درصدی در استان ایلام فاقد متقاضی باشد، این درحالی است که عرضه وتقاضای مسکن در برخی از شهرهای استان ایلام با قیمت های نجومی همراه است و افزایش سرسام آور هزینه رهن و اجاره سبب شده ساخت و ساز غیر مجاز درحاشیه برخی از شهرستان های استان به یک مشکل عدیده تبدیل شود.

۱۵ هزار واحد مسکن مهر در ایلام تکمیل شده است

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهر سازی استان ایلام در این زمینه گفت: کل واحد های مسکن مهر در استان ایلام ۱۸ هزار و ۱۳۳ واحد است.

علی اصغر منصور بیگی در گفتگو با مهر بیان داشت: از این تعداد هفت هزار و ۳۶۰ واحد در قالب تعاونی، یک هزار و ۱۵۲ واحد در قالب قرارداد سه جانبه (مسکن شهرسازی، پیمانکار و بانک عامل) و ۹ هزار و ۶۱۶ واحد به صورت خود مالکی بوده است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه شهرسازی استان ایلام گفت: تاکنون ۱۵ هزار و ۳۱ واحد از میزان کل واحدهای مسکن مهر در استان افتتاح و تحویل متقاضیان شده است.

وی بیان داشت: از تعداد سه هزار و ۱۰۲ واحد باقیمانده، تعداد یک هزار و ۲۲۴ واحد در حال تکمیل هستند که تعدادی از آنها تا نیمه اول سال ۹۷ تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد و یک هزار و ۸۷۸ واحد با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد فاقد متقاضی هستند.

وی بیان داشت: عمده واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی در شهرستان دهلران، دره شهر و سرابله هستند.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: برای تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی در جلسه کارگروه تامین مسکن استان که با حضور فرمانداران این شهرستانها برگزار شد، مقرر شد اگر شرکت های فعال در منطقه یا ارگان های دولتی درخواست خرید داشتند به آنها واگذار شوند.

افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن در ایلام

رئیس انجمن انبوه ‌سازان استان ایلام گفت: افزایش قیمت دلار و مصاح ساختمانی سبب شده قیمت رهن واجاره در استان ایلام بالا برود.

نادر شوهانی در گفتگو با مهر بیان داشت: برای ساخت مسکن باید چند پارامتر را در نظر بگیرم که مهمترین آن زمین است چرا زمین تاثیر فراوانی بر قیمت تمام شده مسکن دارد.

وی بیان داشت: یکی دیگر از مواد بالا رفتن ساخت مسکن در شرایط کنونی افزایش قیمت مصاح ساختمانی با توجه به افزایش نرخ ارز است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان ایلام گفت: عدم رونق بازار مسکن سبب شده ما شاهد افزایش رهن و اجاره در استان باشیم این در حالی است که با رکود تورمی در بحث مسکن مواجه هستیم.

شوهانی در پاسخ به این سوال که آیا مسکن مهر در استان موفق بوده است یا نه گفت: عمده مشکل مسکن مهر در استان ایلام در شهرستان دهلران است و عدم توجه به مکان‌یابی و شرایط اقلیمی سبب شده مردم از مسکن مهر استقبال نکنند.

۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در کشور وجود دارد

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام نیز گفت: بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در کشور وجود دارد.

شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: متاسفانه سرمایه عظیمی در کشور در بحث مسکن مهر صرف شده است که باید وزارت راه شهرسازی در این راستا چاره اندیشی کند.

وی بیان داشت: با موافقت مجلس قرار شد بخشی از این منازل با قیمت مناسب به مددجویان تحت نهادهای حمایتی قرار بگیرد.

کاظم زاده تصریح کرد: افزایش رهن واجاره مشکلات عدیده ای برای مردم در جامعه به وجود آورده است و دولت باید در این راستا وارد عمل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان داشت: یکی از تعهدات دولت در سال جاری ایجاد یک میلیون فرصت شغلی بوده است که در این راستا دولت در بخش مسکن قرار شده با پرداخت وام به بافت های فرسوده و ساخت ۲۰هزار مسکن روستایی زمینه ایجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلی را در این بخش فراهم کند که تاکنون این اتفاق محقق نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام اظهار داشت: دولت باید به تعهدات خود در خصوص ساخت مسکن و ایجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلی در این حوزه وارد عمل شود در غیر این صورت دولت شعار داده است.

کاظم زاده گفت: عمده مشکل مسکن مهر در استان ایلام در شهرستان دهلران است.

مسکن مهر دهلران همچنان بدون متقاضی

فرماندار دهلران هم در این زمینه اظهار داشت : چندین سال است که مسکن مهر بدون متقاضی در شهر دهلران و موسیان به حال خود رها شده است.

سید حسینعلی موسوی در گفتگو با مهر عنوان کرد: متاسفانه مسکن مهر بدون توجه به فرهنگ آپارتمان نشینی و شرایط اقلیمی در شهرستان دهلران ساخته شده است.

موسوی افزود: در شهر دهلران دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر احداث شده که از این میزان تنها حدود ۴۰۰ واحد به متقاضیان واگذار شده است و مابقی بدون متقاضی هستند.