اتاق های بازرگانی وتعاون هرمزگان تشکل مشترک صادرات کالاایجاد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با بیان اینکه هدف ما این است که میزان صادرات افزایش یابد و موقعیت ما در بازارهای جهانی روز به روز مستحکم شود، عنوان کرد: از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون استان انتظار دارم برنامه ای تدوین کنند که صادرات محصولات هرمزگان از حالت انفرادی خارج شود و تشکلی مشترک برای صادرات ایجاد شود.

وی ادامه داد: این دو اتاق باید تشکلی داشته باشند که از جانب همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازاریابی و فروش محصولات را انجام دهد و در این صورت صادرات حرفه ای انجام می شود.

استاندار هرمزگان افزود: با ایجاد چنین تشکلی، میزان صادرات صنایع دستی، محصولات غذایی، خانگی و محلی استان افزایش خواهد یافت و این تشکل می تواند چنین محصولاتی را به بازارهای جهانی برساند.

همتی تصریح کرد: همچنین در این صورت اشتغال خرد و خانگی در استان هرمزگان تقویت و سازماندهی می شود و حجم اشتغالی که در این بخش می توان ساماندهی کرد از مجموعه واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ بیشتر خواهد بود و در تمامی مناطق استان چنین مشاغلی توسعه خواهد یافت.