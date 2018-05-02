ساخت ۹۲۰ کیلومتر بزرگراه در سال۹۷/ ریل گذاری ۳۴۱۰ کیلومتر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیرالله خادمی در حاشیه بازدید از قطعه دوم پروژه راه آهن همدان- سنندج در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در بخش جاده ای و بزرگراهی در مجموع، در حال ساخت هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه در کشور هستیم.

به گفته وی، سالانه بطور متوسط حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی جدید در کشور زیر بار ترافیک می رود.

وی به ساخت آزاد راه هم اشاره کرد و افزود: در این حوزه مشغول احداث حدود یک هزار و ۱۷۰ کیلومتر راه هستیم که ۵۰ درصد آزادراه های موجود در کشور را شامل می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد در سال ۹۷ در بخش ساخت آزاد راه اقدامات بسیار خوبی صورت گیرد و یادآور شد: حدود ۶ آزاد راه به طول ۲۳۰ کیلومتر در برنامه افتتاح وزارت در سال جاری است.

خادمی تاکید کرد: قطعه اول آزاد راه تهران - شمال، آزاد راه خرم آباد - اراک، ادامه آزاد راه همت به سمت کرج، بخشی از آزادراه ارومیه به سمت تبریز و کنار گذر جنوبی تهران (۸۰ کیلومتر) از جمله این طرح ها است که در صورت تامین اعتبار امسال به بهره برداری می رسد.



ریل گذاری ۳ هزار و ۴۱۰ کیلومتر

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور در خصوص اقدامات بخش حمل و نقل ریلی گفت: هم اکنون در کشور سه هزار و ۴۱۰ کیلومتر ریل گذاری جدید در حال دست اجراست که در قالب ۳۰ طرح انجام می شود.

وی افزود: قرار بود سال گذشته ۵۱۶ کیلومتر ریل گذاری انجام شود که تا پایان سال، ۵۱۰ کیلومتر آن اجرایی شد و مابقی آن نیز تا دو هفته آینده اتمام و به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سال گذشته پنج مرکز استان در دستور کار اتصال به شبکه ریلی کشور قرار گرفت، گفت: در سال ۹۷ نیز پنج استان دیگر در اولویت قرار می گیرند و اتصال کردستان هم در کنار استان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، لرستان و قمستی از استان فارس (اقلید به یزد) از جمله اولویت ها است.

راه آهن سنندج- همدان

معاون وزیر راه و شهرسازی پروژه راه آهن همدان - سنندج را یکی از طرح های اولویت دار دولت در بخش حمل و نقل ریلی دانست و تاکید کرد: این پروژه از همدان تا ایستگاه صلوات آباد سنندج ۱۵۰ کیلومتر طول دارد، از نظر زیرسازی ۵۵ درصد پیشرفت دارد.

به گفته خادمی، این پروژه در سه قطعه در حال انجام است و بیش از ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین فعال و ۴۰۰ نیروی انسانی نیز در آن مشغول اجرای این عملیات هستند.

وی با اشاره به اینکه اتمام این پروژه ۲ سال و نیم طول می کشد، اضافه کرد: تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد ریال برای زیرسازی این پروژه هزینه شده است.

خادمی تاکید کرد: بیش از چهار هزار میلیارد ریال برای اتمام زیرسازی، ریل گذاری و ساخت ایستگاه های پروژه خط آهن همدان - سنندج اعتبار نیاز است.

وی یادآور شد: برای تکمیل این مسیر تا سنندج، با فاینانسور چینی قراردادی اولیه به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال به امضا رساندیم و بانک عامل اعلام آمادگی کرده تا به عنوان یکی از اولین مسیرهایی ریل گذاری، فاینانس آن را تامین کند.