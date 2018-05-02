به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یکی از مقامات ارشد صندوق بینالمللی پول گفت: تصمیم ماه گذشته ایران برای یکسانسازی نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، برای تقویت ریال، گامی است که در جهت درستی برداشته شده است.
از ماه سپتامبر تا کنون ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است که بخشی از آن مربوط به نگرانی از بازگشت تحریمهای اقتصادی در صورت خروج دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، از توافق هستهای با ایران است.
ماه گذشته مقامات ایران اعلام کردند که نرخ رسمی و بازار آزاد ارز را یکسان کردهاند و نرخ واحد ۴۲۰۰۰ ریال در برابر یک دلار را مبنا اعلام کردند.
بانک مرکزی بعدتر اعلام کرد که این نرخ حدود ۵ تا ۶ درصد انعطافپذیری خواهد داشت. «جهاد ازعور»، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزیِ صندوق بینالمللی پول، به رویترز گفت: این یکسانسازی به حذف نوسانات قیمت و بهبود رقابتی شدن اقتصاد، کمک میکند.
ازعور گفت: این اقدام باید در کنار حفظ اصلاحات مالی برای کاهش سطح کسری بودجه، اصلاح بخش بانکی، بهویژه بانکهایی که با مشکل مواجه هستند و اجازه به رشد بخش خصوصی، انجام شود.
قرار است تا تاریخ ۱۲ می ترامپ تصمیم خود را برای باقی ماندن در برجام اعلام کند.
ازعور در پاسخ به این که تاثیر احتمالی این رویداد بر اقتصاد و پول ایران چه خواهد بود، گفت: هر گامی که در این مسیر برداشته شود، آسیبپذیری را افزایش خواهد داشت چراکه اینگونه تغییرات بلاتکلیفیها و نامعینیهایی را به همراه خواهد داشت.
او اضافه کرد: به منظور دفع هرگونه تاثیر منفی این سیاستها باید نظارت و مراقبت اضافیای به صورت مدیریت اقتصاد کلان، صورت پذیرد و بهترین راه برای این کار شتاب دادن به برخی از اصلاحات است که باید انجام شود.
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