شایع ترین اختلال حافظه در سنین بالا/طول عمر بیماری آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امینی‌هرندی در بیست‌وپنجمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران که در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است، با عنوان این مطلب که ختلالات حافظه به دو دسته اصلی قابل درمان و غیرقابل درمان تقسیم بندی می‌شود، افزود: بیشتر هدف ما تشخیص مواردی برای درمان است زیرا ما خیلی نمی‌توانیم روی سیر پیشرفت بیماری، علائم و طول عمر بیمار تأثیر بگذاریم.

وی ادامه داد: اختلالات حافظه قابل درمان گاهی شکل ساده‌ای به خود می‌گیرد به طور مثال کاهش سطح یک ویتامین در بدن می‌تواند علائمی شبیه به بیماری آلزایمر ایجاد کند؛ اگر این موارد به خوبی شناسایی شوند فرد با مصرف دارو خیلی سریع بهبود پیدا می‌کند همچنین گاهی بیماری‌هایی مثل ناراحتی‌های روانپزشکی همچون اختلالات خلقی و بیماری‌های نوروتیک شبیه اختلال حافظه ظاهر می‌شوند.

امینی‌هرندی درباره بیماری آلزایمر، افزود: آلزایمر شایع ترین نوع اختلال حافظه در سن بالا است؛ برای استفاده از واکسن به منظور جلوگیری از بیماری آلزایمر پیشرفت‌هایی داشتیم اما هنوز این واکسن وارد بازار نشده است؛ امیدواریم در سال‌های آینده شاهد درمان‌های جدید آلزایمر و روش‌های جدید پیشگیری از ابتلا به ‌این بیماری باشیم.

این متخص متخصص مغز و اعصاب، تأکید کرد: آلزایمر با واکنش‌های التهابی در مغز ارتباط تنگاتنگی دارد بنابراین اگر بتوانیم از سیر و پیشرفت این واکنش‌های التهابی جلوگیری کنیم می‌توانیم از پیشرفت بیماری آلزایمر و حتی از ابتلا به آن هم جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: ۲۵ درصد انسان‌ها پس از سن ۸۰ سالگی به آلزایمر دچار می‌شوند این بیماری در سنین زیر ۶۰ سال تقریبا شیوعی ندارد به طور کلی درمورد شیوع بیماری آلزایمر در کشورمان آمار دقیقی نداریم ولی با آمارهای کشورهای پیشرفته هم تفاوت چندانی نداریم.

امینی‌هرندی با بیان اینکه ۸۵ درصد از اختلافات حافظه در سنین بالا مربوط به آلزایمر است، اظهار کرد: نوع‌ ژنتیکی‌ بیماری آلزایمر در سنین پایین می‌تواند بروز پیدا کند؛ بیشتر اختلالات حافظه در سنین پایین به علت اختلال در یکی از بخش‌های حافظه ایجاد می‌شوند؛ حافظه سه بخش اصلی دارد بخشی که اطلاعات از طریق آن وارد مغز می‌شود سپس این اطلاعات کدگذاری شده و در نهایت ذخیره می‌شوند که می‌توانیم در مواقع نیاز از این اطلاعات ذخیره شده استفاده کنیم؛ اگر در هر یک از این سه مرحله اختلال ایجاد شود فرآیند حافظه مختل می‌شود؛ علت اختلال حافظه در سنین پایین بیشتر تمرکز نداشتن و اضطراب است.

این متخص متخصص مغز و اعصاب اظهار کرد: ما با تغییر سبک زندگی، درمان و رفع استرس، انجام ورزش و فعالیت‌های اجتماعی می‌توانیم از فراموشی‌هایی که در سنین پایین‌تر به سراغ ما می‌آید جلوگیری کنیم.

امینی‌هرندی درباره روش‌های پیشگیری از اختلال آلزایمر گفت: داشتن سبک زندگی سالم و دوری از مصرف مواد سمی و فلزات سنگین مانند آلومینیوم و افزایش سطح آمادگی ذهنی و مغزی به ما کمک می‌کند که از ابتلا به آلزایمر در امان باشیم.

این متخص متخصص مغز و اعصاب درباره طول عمر افرادی که دچار آلزایمر می‌شوند، افزود: طول عمر این بیماران به طور متوسط ۸ سال بوده این اختلال سیر پیش رونده دارد و خیلی نمی‌توانیم مانع از پیشرفت آن شویم بنابراین داروهایی که برای درمان این عارضه استفاده می‌شوند تنها می‌تواند علائم بیمار را در مراحل خفیف و متوسط کنترل کنند؛ ما امروز می‌توانیم با روش‌های تصویربرداری پیشرفتهت ۱۰ سال پیش از آن که علائم در فرد بروز پیدا کند وجود آلزایمر را در او تشخیص دهیم.

وی درباره فراموشی‌هایی که در سنین پایین‌تر به سراغ افراد می‌آید، تأکید کرد: این فراموشی‌ها به علت مشکل در فرآیند توجه و تمرکز ایجاد می‌شوند و نشان دهنده اختلال در ساختار مغزی نیستند همچنین درصد زیادی از موارد اختلال حافظه خفیف(ام سی آی) می‌توانند در آینده تبدیل به آلزایمر شوند؛ فراموشی‌هایی که در سنین پایین به سراغ افراد می‌آید بیشتر به علت اختلالات خلقی مانند اضطراب و افسردگی است.

امینی‌هرندی درباره میزان شیوع اختلالات حافظه در جهان یادآور شد: به طور کلی ۲۵ میلیون نفر در دنیا به اختلالات حافظه مبتلا هستند؛ ۷۵ درصد از اختلالات حافظه به علت آلزایمر ایجاد می‌شوند؛ ۱۰ درصد از افراد بالای ۷۰ سال آلزایمر دارند و حدود ۶ درصد از اشخاص بالای ۶۵ سال دچار اختلال حافظه هستند که از این میان ۴ درصد آلزایمر دارند.