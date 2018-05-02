به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیون، شبکههای سراسری سیما از ۱۲ تا ۱۷ اردیبهشت ماه امسال اقدام به پخش ویژه برنامههای زنده و تولیدی با محوریت جشنواره جشنواره ملی پویانمایی تلویزیون خواهند کرد.
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری یعنی ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت شبکه دو سیما در ساعت ۱۴، ویژه برنامه زنده «با ما بیا» با اجرای عمو مهربان و خاله رویا را روی آنتن میبرد همچنین ویژه برنامه کودک از مرکز همدان ساعت ۱۱ روز چهارشنبه از شبکه دو پخش خواهد شد.
برنامه ویژه جشنواره هم روز پنجشنبه از ساعت ۹:۳۰ به صورت زنده روی آنتن شبکه دو میرود و شبکه «شما» نیز برنامه مشابهی را در ساعتهای ۱۱ و ۱۶ از مرکز همدان پخش خواهد کرد.
«سیمای خانواده» شبکه یک نیز روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت از محل کاخ جشنواره در همدان و از ساعت ۱۰:۳۰ پخش میشود. برنامه «رنگین کمان» شبکه پنج سیما نیز در این روز به جشنواره پویانمایی اختصاص خواهد داشت، این برنامه از ساعت ۱۵:۱۵ با اجرای خاله نرگس و عروسکهای همیشگی روی آنتن میرود.
جمعه ۱۴ اردیبهشت نیز شبکههای دو، شما، پنج، جام جم، یک، سه، آموزش، نمایش و کودک از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۸، ویژه برنامههای گوناگونی را با عناوین مختلف از جمله «با ما بیا»، «رنگین کمان» و «با ما اینجا» به صورت زنده روی آنتن میبرند و تنها دو برنامه تولیدی با عنوان «کودک» از شبکه یک و ویژه جشنواره از شبکه نمایش با اجرای خاله شادونه در این روز پخش میشود همچنین برنامه «با ما اینجا» شبکه پنج سیما، در هفت باکس کوتاه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۴:۴۵ از مرکز همدان پخش خواهد شد.
شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه نیز ۱۸ عنوان برنامه از شبکههای مختلف سیما در ارتباط با جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران پخش میشود.
«صبح به خیر ایران» شبکه یک در این روز با اجرای مجریان مرکز همدان و از کاخ جشنواره از ساعت ۷ روی آنتن میرود. شبکه دو سیما برنامه «مثبت دو» را از ساعت ۸ به مدت ۱۵ دقیقه در اختیار مرکز همدان قرار میدهد و برنامه «زنده باد زندگی» هم ارتباطی ۱۰ دقیقهای با کاخ جشنواره خواهد داشت.
«با ما اینجا» در شبکه پنج سیما در هفت باکس کوتاه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۴:۴۵ و از کاخ جشنواره در همدان روی آنتن میرود و شبکه «شما» نیز برنامه «مل مل» را از ساعت ۱۱ با اجرای عمو مهرداد ویژه جشنواره پویانمایی پخش میکند.
شبکه دو از ساعت ۱۵ به مدت ۴۵ دقیقه ویژه برنامهای برای جشنواره خواهد داشت، این برنامه با نام «با ما بیا...» و با اجرای عمو مهربان و خاله رویا پخش خواهد شد. خاله نرگس در این روز هم همراه با برنامه «رنگین کمان» و از ساعت ۱۵:۱۵ به اجرای برنامه در شبکه پنج میپردازد و علاوه بر این شاهد پخش ویژه برنامه جشنواره از شبکههای سه، آموزش و شما نیز در ساعتهای مختلف خواهیم بود که از کاخ و هتل جشنواره روی آنتن میروند.
دو عنوان برنامه تولیدی با عنوان «کودک» در شبکههای یک و نمایش با اجرای خاله شادونه برای این روز در نظر گرفته شده است.
مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران به صورت زنده از شبکههای پنج و شما ساعت ۲۱ تا ۲۳:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.
۱۷ عنوان برنامه زنده و تولیدی ویژه این جشنواره در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت از شبکههای مختلف یک، دو، پنج، شما، جام جم، سه، آموزش، نمایش، امید و کودک پخش میشود.
این برنامهها مانند روز قبل به صورت ویژه برنامه جشنواره، برنامههای کودک، ارتباط مستقیم در قالب دیگر برنامهها و دو عنوان برنامه تولیدی خواهند بود که از ساعت ۷ تا ۲۲ روی آنتن خواهند رفت.
جام جم با اجرای آقاجون سلیمون از ساعت ۱۸ و ویژه برنامه جشنواره در شبکه امید با اجرای رامتین چیتسازان از ساعت ۱۸ از برنامههایی هستند که طی این روز روی آنتن میروند.
شبکههای کودک و شما نیز ویژه برنامههایی را در ساعتهای ۱۹ و ۲۱ با اجرای عمو بهروز و قل قلی و مجریانی از مرکز همدان پخش میکنند.
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