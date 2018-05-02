همایش «مهدویت و عصر حاضر» در پاکستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش «مهدویت و عصر حاضر» که با حضور علامه محمد امین شهیدی، رهبر حزب امت واحده پاکستان، ثاقب اکبر، مدیر مؤسسه فرهنگی البصیره، علامه سید سجاد حسین کاظمی، از اساتید حوزه علمیه جامعه المصطفی (ص)، طارق اعجاز، از اساتید دانشگاه‌های اسلام آباد و جمعی از میهمانان برگزار شد، شهباز علی عباسی، استاد دانشگاه‌های پاکستان طی سخنانی گفت: فلسفه ظهور حضرت امام مهدی (عج) برای جلوگیری از ظلم و فساد و حمایت از مظلومین و مستضعفین است. بر این اساس مهدویت عاملی است که در مقابل ظلم و فساد در عالم می‌ایستد.

علی آقانوری، رییس خانه فرهنگ ایران در راولپندی هم در سخنرانی خود را گفت: بر اساس آیاتی از قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) ظهور حضرت مهدی (عج) بشارت داده شده است و وجود مقدس آن امام مصداق وعده الهی است که بازمانده خاندان وحی و رسالت و امامت بر روی زمین است و ظهور حضرت حجت در منابع اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت به تواتر وجود دارد.

وی افزود: معنای انتظار فرج آن حضرت، ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی و الهی، عبودیت خداوند و عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت اسلام و قرآن است.

در ادامه و بعد از سخنرانی علامه سید سجاد حسین کاظمی، طارق اعجاز و ثاقب اکبر، علامه محمد امین شهیدی، روحانی سرشناس پاکستانی، با بیان اینکه در موضوع مهدویت، جهان اسلام متحد و متفق هستند و تعداد اندکی مخالف این اندیشه‌اند، گفت:. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده‌اند؛ این امام برای حمایت از مستضعفین و رهبری انسان‌ها در جهان ظهور خواهد کرد. همچنین روایات معتبری در کتب اهل سنت از جمله صحاح سته نقل شده است که می‌گویند؛ خداوند توسط حضرت حجت بر روی زمین عدل و انصاف را بر پا خواهند کرد؛ در حالیکه زمین از ظلم و جور پرشده است.

وی افزود: امام مهدی (عج) مرکز وحدت کل جهان بشریت است. در کتب اهل سنت و تشیع آمده است که اگر امام عصر حضور نداشت، زمین نابود می‌شد و همه مسلمانان معتقدند حجت خداوند برای رهبری بشر ضروریست و نیز حضرت حجت (عج) مانند حضرت عیسی زنده هستند و ظهور خواهند کرد و رهبری جهان را به عهده دارند و هدایت می‌کنند.