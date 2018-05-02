به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حامیان نیکول پاشینیان رهبر مخالفان ارمنستان پس از اینکه پارلمان روز گذشته برای احراز تصدی نخست وزیری این کشور به وی رأی نداد، اعلام کرد که دامنه اعتراضات باید گسترده شود.

مخالفان در بیانیه صادره تأکید کردند که تظاهرات ها باید تا انتخاب رهبر آنها برای نخست وزیری در این کشور ادامه یابد.

هواداران پاشینیان در راستای این بیانیه خیابان‌ های ایروان پایتخت این کشور را مسدود کردند.

گفتنی است، پنجشنبه گذشته پارلمان ارمنستان در بیانیه‌ای تاریخ انتخاب نخست‌وزیر جدید این کشور را اول ماه میلادی می (۱۱ اردیبهشت) اعلام کرده بود.

گفتنی است ارمنستان بعد از مشخص شدن نخست‌وزیر جدید، انتخابات پارلمانی برگزار خواهد کرد.

این درحالی است که روز دوشنبه هفته گذشته (۳ اردیبهشت ماه)، «سرژ سرکسیان» که برای یک دهه رئیس جمهوری ارمنستان بود و بعد هم با تغییر نظام حکومتی، به سمت نخست وزیری رسید، در مواجهه با موج اعتراضات مردمی مجبور به استعفا شد.

وی متهم به دستکاری قانون اساسی برای کسب اختیارات بیشتر است.