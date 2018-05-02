به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین امروز چهارشنبه وارد پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی شده تا با «کیم جونگ اون» رهبر و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار کند.

بر اساس اعلام این رسانه خبری، وی قرار است در جریان این سفر دو روزه درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور با مقامات پیونگ یانگ دیدار و رایزنی کند.

گفتنی است خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) چندی پیش اعلام کرد که پیونگ یانگ در تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی و برقراری صلح در شبه جزیره کره، آزمایش‌های هسته ای و موشکی خود را فوراً به حالت تعلیق در آورده و یک مرکز آزمایش هسته ای در شمال این کشور را تعطیل کرده است.

این در حالیست که طبق برنامه ریزی‌های انجام شده «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی روز گذشته با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کرد.

همچنین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است در ماه های آینده با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کند.